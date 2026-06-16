Sumar insta al Gobierno a ampliar el plazo para la regularización: "Nadie debería quedarse fuera de tiempo"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha defendido que "el Gobierno debería ampliar el plazo" para la regularización de migrantes. "Nadie, lo dijimos desde el principio, debería quedarse fuera de tiempo para presentar la documentación", ha manifestado.

Así lo ha expresado este martes la portavoz de Sumar en la Cámara Baja en una rueda de prensa, en la que ha destacado que "a quince días de que se acabe el proceso para la regularización, 900.000 personas han presentado ya sus solicitudes".

"Esa cifra, superior a la inicialmente calculada por la iniciativa de Regularización Ya, da una idea de cuántas personas viven y trabajan en nuestro país sin derechos", ha subrayado la portavoz de Sumar.

Verónica Martínez Barbero se ha referido también a la proposición de ley de Sumar que permitiría que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 y sus descendientes pudieran acceder a la nacionalidad española. "Esta ley ya cuenta con mayoría suficiente en el Congreso para salir adelante. Así se demostró durante su admisión a trámite y en las distintas conversaciones que estamos teniendo con los grupos parlamentarios", ha recordado.

Sin embargo, la portavoz de Sumar ha criticado que "su tramitación está avanzando muy lentamente" y que el responsable es el PSOE. "Desde su Sumar, entendemos y compartimos que una ley ha de tener la mayor solidez técnica y mayor consenso posible, pero esto no debería ser una excusa para aplazar indefinidamente una reparación que ya ha tardado demasiado", ha defendido.

"Por eso, porque existe una mayoría ya a favor de esta ley y porque el propio PSOE ha afirmado que mantiene su compromiso con ella, exigimos que se desbloquee inmediatamente la ponencia de la Ley de Nacionalidad Saharaui, y que, por tanto, el Congreso pueda votarla", ha subrayado, para después agregar que debería ser aprobada antes de que finalice el periodo de sesiones.

Por otro lado, Martínez Barbero ha arremetido contra el anuncio del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de limitar la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal) a personas que estén empadronadas en la región.

"Hay que tener en cuenta que, tal y como denuncian organizaciones sociales que trabajan en la campaña Padrón por Derecho, (el alcalde de Madrid) José Luis Martínez Almeida niega sistemáticamente el derecho a empadronarse a miles de personas, algo que también ocurre en otros municipios en los que gobierna el PP y Vox", ha señalado

En segundo lugar, ha denunciado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "utiliza esa falta de empadronamiento para negarles la posibilidad de acceder de manera más económica al transporte público". A su juicio, es "una nueva ocurrencia que muestra a las claras tanto su competición racista con la ultraderecha" como su "necesidad de generar nuevos escándalos mediáticos para intentar evitar que se hable de la corrupción de su entorno".

La portavoz de Sumar cree que "esto vuelve a demostrar" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y "los suyos carecen de capacidad propia de decisión" y están "subordinados a la estrategia del sector más ultraderechista de su partido".

"Feijóo no quiere escuchar a León XIV, que ha deslegitimado con claridad esa prioridad nacional que acaba de pactar en tres comunidades autónomas con Vox y Abascal. Y no sólo desoye al Papa, tampoco escucha a quienes dentro del propio Partido Popular reconocen que esas palabras les han enmendado la plana y piden reflexionar antes de seguir criminalizando la inmigración", ha asegurado.