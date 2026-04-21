Sumar pide a las administraciones dejar de "entorpecer" y poner todos los medios para la regularización de migrantes

1079947.1.260.149.20260421105918 La diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha pedido este martes a "todas las administraciones competentes", incluido el Gobierno, que "dejen de entorpecer" y pongan "todos los medios" a disposición para facilitar la regularización de migrantes.

Así lo ha expresado la portavoz de Sumar en una rueda de prensa en la Cámara Baja, al ser preguntada por las colas registradas en la primera jornada para presentar la solicitud de forma presencial que comenzó este lunes.

Martínez Barbero ha afirmado que hay "una norma en la que dice claramente cuáles son los requisitos para poder regularizarse" en España y "son muy amplios". Además, ha indicado que es "una regularización generosa, estricta, por supuesto, en sus términos, pero muy generosa".

"Yo hago un llamado a todas las administraciones públicas para que dejen de entorpecer y para que pongan todos los medios a disposición. Tenemos un plazo limitado. Por favor, tenemos que poner todo sobre la mesa en este momento para que la gente que quiere regularizarse pueda ejercer su derecho", ha subrayado.

Por otro lado, Martínez Barbero ha lamentado el fallecimiento de tres migrantes hallados en una embarcación rescatada a la deriva en las costas de Cartagena. "Estas muertes serían evitables con una política migratoria de vías legales y seguras", ha afirmado.

Martínez Barbero ha añadido que, "por desgracia, esta tragedia será incluso celebrada por algunos en redes sociales" y que en el Congreso "a otros solo les genera indiferencia y desprecio".

"A nosotras nos duele, porque nos duele cualquier ser humano, por eso defendemos políticas basadas en derechos para todas", ha declarado la portavoz de Sumar en el Congreso.