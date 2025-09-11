Torres afea a Ayuso y Abascal el señalamiento a migrantes: "Se están sembrando vientos y vamos a recoger tempestades"

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llega a un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate y vota las enmiendas de totalidad que PP, Vox y Junts han presentado - Carlos Luján - Europa Press

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal, el señalamiento de inmigrantes que han cometido delitos: "Ojito, porque igual se están sembrando vientos y vamos a acabar recogiendo tempestades".

Así se ha expresado este jueves el ministro Torres en una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press, al ser preguntado por las concentraciones convocadas por Vox ante centros de migrantes, unas protestas que tienen "un fin determinado".

"La respuesta --de la sociedad-- no está siendo la que espera la ultraderecha", ha afirmado el ministro, que ha añadido que España es "un país que fue emigrante durante los años de la dictadura" y en la actualidad "fundamentalmente receptor", lo cual "hace que se mantenga una estructura económica fundamental para el Estado del Bienestar".

En este escenario, Ángel Víctor Torres ha criticado que hay "una ultraderecha que señala cuando hay un acto deleznable que lo produce un inmigrante y lo multiplica por muchos números", cuando --ha lamentado-- "todos los días" hay ilegalidades que se cometen por "personas nacidas en distintos lugares, también en España".

"¿Por qué se señala con un tuit, como ha hecho la señora Ayuso, a un inmigrante que ha cometido una violación cuando en la propia ciudad de Madrid cerca de 300 violaciones se habían producido hasta entonces y no había habido ni un solo tuit? ¿Es que hay que señalar cuando es un inmigrante y cuando es de otro lugar entonces eso no hay que condenarlo? Hay que condenarlo siempre, siempre", ha manifestado.

Torres también ha arremetido contra Abascal por "estigmatizar" a los extranjeros en el Congreso, "enumerando 12, 13, 15 personas inmigrantes que habían cometido tropelías". "¿Y cuántos son, centenares, los que no siendo inmigrantes también las cometen? Todas las tropelías tienen que terminar donde tienen que terminar: ante un juez y en la cárcel si es una acción merecedora de la cárcel", ha zanjado.

ABSOLUTAS INJUSTICIAS

El ministro de Política Territorial ha insistido en que "el delincuente no es más delincuente porque haya nacido en un lugar que en otro". "Hay que perseguir toda delincuencia y no señalar a nadie por el color de su piel porque se cometen también absolutas injusticias, como ha pasado golpeándose a niños inocentes porque otra persona con rasgos semejantes había cometido algo ilegal", ha denunciado.

Por todo ello, Torres ha instado a la "ultraderecha" a no avivar el "clima de crispación" y ha llamado a la "contención" y al "uso de la palabra como única arma". "Ojito, porque igual se están sembrando vientos y vamos a acabar recogiendo tempestades", ha advertido, para rechazar después que ayer Abascal insultara "gravemente" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder de Vox afirmó este miércoles en el Congreso que Pedro Sánchez es "un corrupto, un traidor y un indecente", mientras que el jefe del Ejecutivo afeó al dirigente conservador su "discurso interesado" contra los extranjeros.

Por otro lado, sobre la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias en otros territorios del país, el ministro ha indicado que se está haciendo un "seguimiento diario" del proceso administrativo y "las cosas van de manera correcta". "Vamos a cumplir lógicamente con esos plazos", ha señalado.

Finalmente, Torres espera y desea no tener mensajes que vayan contra estos menores en las comunidades receptoras y que los presidentes autonómicos sean "colaboradores" con independencia del partido al que pertenezcan.