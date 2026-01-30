Torres, atalayas y talaiots de 175 localidades se encienden este sábado por los derechos de los migrantes

Archivo - Vista general de la zona de la mar donde se encuentra el Faro de Tabarca, a 2 de agosto de 2021, en la Isla de Tabarca, Alicante, (España). Como cada 7 de agosto se celebra el Día Mundial de los Faros, una festividad destinada a promover el cuid - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

Torres, atalayas y talaiots de alrededor de 175 localidades de Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, La Rioja, Asturias, Aragón y Andalucía se encenderán este sábado 31 de enero por los derechos de los migrantes, bajo el lema 'Por un mar lleno de vida y acogida'.

Así lo explica Amnistía Internacional, que junto al IES Marratxí, el Consell de Mallorca, el Fons Mallorquí de Cooperació de Baleares y el Institut Ramon Muntaner de Cataluña, participa un año más en el encendido para "alertar sobre la situación que viven muchas personas migrantes y refugiadas que tienen que embarcarse en peligrosos viajes en busca de un lugar seguro".

En concreto, este sábado se iluminarán el Castillo de Bellver (Mallorca) a las 13.00 y a las 18.00 horas; la Plaza de la Sal, junto a la pérgola en la Marina de Valencia (Puerto de Valencia) a las 17.30 horas; y la Torre del Pinet en playa de La Marina (Elche) a las 13.00 y a las 18.00 horas.

También se encenderán, a las 18.00 horas, la Torre de la Calahorra (Córdoba), la Torre del Almirante (Algeciras) y la Farola Málaga de la Plaza de la Marina (Málaga); a las 18.30 horas el Castillo de San Sebastián (Cádiz) y a las 19.00 horas la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás (Granada).

En el encendido participan además Elogio del Horizonte del Cerro de Santa Catalina (Gijón) a las 18.30 horas; el Fuerte de Navidad (Cartagena) a las 13.00 horas; y el Parque González Gallarza (Logroño), a las 20.00 horas.

"Estamos aquí porque ninguna persona es ilegal. Estamos aquí porque sabemos que el miedo y el odio no pueden gobernar el mar ni nuestros corazones. Encender es nuestra forma de mostrarnos a favor de la vida, de la justicia, de la acogida", defiende el manifiesto de la décima edición de esta iniciativa, a la que se han adherido 100 entidades.

La organización sostiene que "los datos reflejan los motivos para la acción" ya que, según la Organización Internacional de las Migraciones, en 2025 al menos 2.186 personas han perdido la vida o han desaparecido en la travesía del mar Mediterráneo "que se ha convertido en la fosa común de Europa".

"Se cree que podrían ser muchas más", asegura Amnistía, que argumenta que Caminando Fronteras matiza la cifra, "alertando de que se han producido 3.090 muertes en las rutas de acceso a España para el mismo período".

El Mediterráneo, señala el manifiesto, "es cuna de culturas, lenguas y caminos compartidos". "Lo ha sido siempre", prosigue, "no podemos permitir que ningún mar se convierta en cementerio invisible o en trinchera de odio", afirma.

Amnistía remarca que "a todos los peligros" que atraviesan las personas migrantes se le suman "los discursos que intentan dividir a la población apelando al miedo, el prejuicio y el odio". El manifiesto hace una llamada a la "acogida".

"Encender también es hacer futuro. Un futuro en el que cada uno de nosotros y nosotras mire el mar y vea posibilidad de convivencia, no de frontera", subraya.

En este escenario, las 175 localidades llevarán a cabo el encendido de forma simultánea, recreando la comunicación visual que tenía lugar entre torres de vigía, que "eran esencialmente un recurso de autodefensa y que ahora, con esta solidaria acción, se convierten en faros de acogida que muestran el camino". "Por un mar lleno de vida, de acogida y de derechos", finaliza el manifiesto.

La iniciativa surgió en 2016 a partir de un grupo de profesoras y profesores del Instituto de Educación Secundaria Marratxí y la Sociedad Balear de Matemáticas SBM-EQUIS, quienes llevaron a cabo una acción para volver a hacer posible la conexión visual entre las torres con motivo de la conmemoración del IV centenario de la muerte de Joan Baptista Binimelis.