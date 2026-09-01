Torres dice que 3.519 migrantes han vuelto a Marruecos, 214 han sido expulsados y hay al menos 1.612 menores en Ceuta

Decenas de migrantes asentados de nuevo en la playa del Trampolín, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha cifrado en 3.519 los migrantes retornados este lunes 31 de agosto de Ceuta a Marruecos, en 214 los que han sido expulsados y ha aclarado que son 1.612 los menores filiados.

"Entre el día 10 de agosto y el día de ayer, 31 de agosto, 3.519 migrantes regresaron de manera voluntaria a Marruecos, ha habido 214 expulsiones y también tenemos las filiaciones de los menores en los que no hay contradicción y lo explicaré de una manera muy clara. Desde el Ministerio de Infancia se traslada que el sistema de protección atiende en estos momentos, es decir, están filiados 1.612 menores", ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa en el Consejo de Ministros.

En cuanto a los 1.612 menores filiados, ha precisado que 1.129 han entrado a Ceuta en la entrada masiva de julio, por lo que aproximadamente 500 estaban ya en la ciudad autónoma. En esta línea, Torres ha reconocido que los niños y adolescentes que quedan por filiar "es imposible darlo".

"¿Cuántos quedan en la Ciudad de Ceuta que no hayan sido filiados? Ese dato exacto es imposible darlo, ni el Gobierno de España ni tampoco la autoridad local. Lo que sí hay que hacer, y cuanto antes, es una competencia, en este caso, que es de la ciudad autónoma, en la que coordina también el Gobierno de España, como hacemos en la competencia propia, que son los mayores, es poder tener espacios también para los menores, cuanto antes. En eso está entregada la ciudad autónoma, para que puedan ser todos filiados y también se pueda acometer los procedimientos administrativos pertinentes", ha explicado.

Por otro lado, ha indicado que se han habilitado más de 3.400 plazas para migrantes y ha anunciado nuevos espacios para su acogida en Ceuta. Igualmente, ha avisado que es "imprescindible" tener espacios acotados en Ceuta para poder filiar y que se lleven a cabo las devoluciones y concluir los expedientes de los migrantes.

Torres ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del real decreto para habilitar espacios y recursos en Ceuta, con nuevos centros. "Se hace con el máximo de los consensos porque la voluntad del gobierno de España y del gobierno local es afectar lo menos posible el día a día de la vida y de la convivencia de los ceutíes, pero también teniendo claro que precisamos de manera absolutamente necesaria estos espacios para poder agilizar y acortar los plazos", ha argumentado.

NUEVOS ESPACIOS: PUERTO DE CEUTA Y TERRENOS DE VIVIENDA

En concreto, ha señalado que se han eliminado los polideportivos, que estaban en el decreto anterior, que eran los de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, Complejo Deportivo Guillermo Molina y el Complejo Deportivo Díaz-Flor. Además, se han borrado el Hospital Militar, la fábrica de harina y el polideportivo IES Puertas del Campo.

Por el contrario, se han incorporado parcelas en el puerto de Ceuta, así como terrenos del Ministerio de Vivienda, que se suma al acuartelamiento K-8, que también se incluye en este real decreto. Respecto a estos nuevos espacios, Torres ha agregado que "esta misma semana" llegará el material.

109.600 KITS DE ALIMENTACIÓN

Del mismo modo, ha expuesto que, hasta este lunes, 31 de agosto, se han distribuido un total de 109.600 kits de alimentación a los migrantes. El titular de Política Territorial ha dicho que la situación era "normalizada", excepto los días 25 y el 26 de agosto, el primero por "circunstancias internas" y, el segundo, porque los voluntarios de Cruz Roja "se sintieron amenazados", así como la propia ONG. "Los acontecimientos que pudimos ver a través de los medios de comunicación ocurrieron el 27 de agosto, pero ese día pudimos distribuir la comida", ha añadido.

Sobre los menores migrantes, el ministro se ha referido a quien afirma "que se pueden devolver mañana" y ha respondido que "es falso" e "imposible". "Quien dice eso está haciendo un mensaje populista", ha subrayado.

También ha afirmado, al igual que lo hizo previamente la ministra de Juventud e Infancia, que Marruecos tiene 600 expedientes de menores migrantes, previos al 30 y 31 de julio, sin resolver. "El Gobierno de Marruecos ha sido claro en que quiere que sean devueltos todos los que entraron el día 30 y 31. Por tanto, esos expedientes se van a culminar, el de la reagrupación familiar, y sabremos si eso es así", ha aseverado, al mismo tiempo que ha añadido que "no son expedientes sencillos".

62 MILLONES PARA LA ATENCIÓN DE MENORES

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de un crédito extraordinario de 62.958.000 euros al Ministerio de Juventud e Infancia para la atención de niños y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad autónoma de Ceuta.

Según ha informado el departamento que dirige Sira Rego, esta nueva partida económica permitirá financiar la atención y apoyo a la acogida de la infancia migrante no acompañada, así como su asistencia letrada y su atención psicosocial, educativa o sanitaria.

Este crédito se suma al de 25 millones de euros aprobado la semana pasada y a los 5,5 millones de euros que se otorgaron a Ceuta a mediados de julio, por lo que la cuantía este año asciende a aproximadamente 93,5 millones de euros.