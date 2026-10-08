Torres eleva a 173 los menores migrantes de Ceuta reubicados en otras comunidades y a 86 los reagrupados en Península

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), ofrece una rueda de prensa junto al delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina (d), tras presidir una nueva reunión del Comité de Situación de la ciudad autónoma - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha elevado a 173 los menores migrantes de Ceuta reubicados en otras comunidades autónomas y a 86 los reagrupados en la Península.

"Con respecto a la reagrupación, ya se ha enviado a Marruecos un total de 24 expedientes para la reagrupación en Marruecos, 86 han sido reagrupados en la Península, que son 17 más que los que teníamos el martes de la semana pasada. Y han sido reubicados en otras comunidades autónomas 173 menores, a través del artículo 35 de la Ley de Extranjería, modificado en la presente legislatura", ha explicado Torres en rueda de prensa tras una nueva reunión del Comité de Situación.

En esta misma línea, ha detallado que, en la actualidad, hay 2.827 menores de edad en el Sistema de Protección de la ciudad autónoma. Asimismo, tras asignarles representación legal, se ha realizado el triaje de 200 de estos niños y adolescentes y se han enviado a Marruecos 24 expedientes para evaluar su reagrupación familiar en el país de origen.

"Seguimos trabajando con la ciudad autónoma, que es la responsable en cuanto a la competencia ordinaria de los menores para que se sigan abriendo nuevos recursos, porque cuando se hace un dispositivo, como el que hicimos en el Trampolín, siempre afloran, lógicamente, la presencia de menores de edad y no pueden estar en recursos que comparten con mayores de edad. Una vez que son filiados, deben ir a los recursos que tiene habilitada la ciudad autónoma", ha argumentado.

Del mismo modo, la Fiscalía ha remitido 627 solicitudes de expedientes para la determinación de la edad y que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha informado y remitido a la Fiscalía la totalidad de estos expedientes. "Desde Presidencia se han establecido también procedimientos para la determinación de la edad, prácticamente todos culminan, excepto con alguna excepción, que son menores de edad", ha incidido Torres.

En relación con la población adulta, el ministro ha anunciado que ya han regresado a Marruecos un total de 11.026 migrantes (10.513 retornos voluntarios y 513 expulsiones), registrando en la última semana la cifra récord de 2.783 devoluciones.

MÁS DE 4.000 TRIAJES DE ADULTOS

Igualmente, el ministro ha precisado que se han realizado un total de 4.039 triajes a personas adultas, lo que supone un incremento de 819 respecto a las cifras registradas el martes de la semana anterior (29 de septiembre).

Torres ha destacado además el desalojo del asentamiento de la playa del Trampolín antes del plazo previsto del 15 de octubre, una actuación ejecutada por la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército "sin alteración alguna de la seguridad".

El Ejecutivo cuenta actualmente con más de 7.000 plazas operativas en 10 recursos de acogida, incluyendo la adecuación del espacio de Caballería para hasta 540 plazas destinadas a mujeres y menores acompañados.

"Tenemos algunos recursos que se están terminando de habilitar por si es preciso utilizarse o no y, por supuesto, también lo digo con claridad, los recursos que se han montado serán desmontados una vez que no tengamos inmigrantes", ha subrayado.

En el plano sanitario y educativo, la asistencia a las aulas supera el 90%, se ha vacunado a 4.400 personas y 13 de las 93 camas ocupadas en el hospital de Ceuta (de un total de 212) corresponden a migrantes. En materia económica, ha avanzado que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros una partida de 45 millones de euros para gastos logísticos y de limpieza de la ciudad autónoma.

"NO SE ESTÁ ENGAÑANDO A NADIE"

Preguntado por posibles "acusaciones" de migrantes sobre que la información por parte de la Policía no fue "clara" en el desalojo del Trampolín y que algunos pasaron a Marruecos "siendo engañados", Torres ha recalcado que "no se está engañando a nadie". "Los engaños los hacen otros cuando dicen que se pueden devolver a todos de la noche a la mañana", ha indicado.

Finalmente, ha insistido en que la voluntad del Gobierno de España es que todas las personas que entraron en Ceuta de manera irregular "sean devueltos" si no son susceptibles de protección internacional.