Un total de 7.909.008 extranjeros cuentan con residencia en España, un 7,4% más y 11.000 son por la regularización

Varios obreros trabajan en las obras de la estación de Atocha Almudena Grandes, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La visita se enmarca en un viaje de estudio de la delegación francesa para conocer las medidas españolas de protección laboral a- Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Un total de 7.909.008 extranjeros contaban con permiso de residencia en vigor en España a 30 de junio, lo que supone un 7,4% más respecto a la misma fecha del pasado año. Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Inclusión, cerca de 11.000 de estas autorizaciones corresponden al proceso extraordinario de regularización.

Así lo refleja el último informe trimestral del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, recogido por Europa Press.

Por tipo de documentación, un total de 3.885.177 personas disponen de una autorización de residencia del régimen de extranjería, 3.825.658 un certificado de registro de ciudadana o ciudadano de la UE/AELC y 198.173 una TIE del Acuerdo de Retirada.

"En términos globales, el colectivo de nacionales de países de América Central y del Sur representa el 35%, seguido por el africano con un 34%, un 15% de países asiáticos y un 14% de países europeos no pertenecientes a la UE/AELC", detalla el informe.

Entre las principales nacionalidades, la colombiana es la que ha experimentado la mayor variación anual, con un incremento del 46,6%. También se observa un aumento anual significativo (46,3%) en el número de personas con autorización de residencia de nacionalidad peruana.

Mientras, el número de personas que poseen un certificado de registro o Tarjeta de Identificación de Extranjero del Acuerdo de Retirada en vigor a 30 de junio ascendía a 4.023.831. De ellas, el 12% (497.649) se benefician del régimen de Libre Circulación o del Acuerdo de Retirada por sus vínculos familiares con nacionales de países de la UE/AELC o de Reino Unido.

Rumanía, Italia y Reino Unido son los tres países más frecuentes entre las personas con certificado de registro o TIE-Acuerdo de Retirada, con 1.142.644, 527.890 y 379.801 personas, respectivamente, lo que supone el 51% del total.

ESTANCIA POR ESTUDIOS

El informe también actualiza la estadística sobre personas con autorización de estancia por estudios a 30 de junio de 2026. El número de extranjeros con este permiso se ha incrementado un 122,3% en los últimos cinco años, lo que supone 51.966 personas más entre los meses de junio de 2021 y 2026.

Este aumento --según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-- se debe principalmente a los estudiantes, y sus familiares, procedentes de América Central y del Sur que representan el 52% de ese incremento.

Los datos a 30 de junio de 2026 reflejan un total de 94.465 extranjeros con autorización de estancia por estudios en vigor, lo que supone un aumento del 4,5% respecto a la misma fecha del año anterior.

Inclusión ha explicado que esta estadística marca un comportamiento estacional pues muestra valores máximos en los meses de marzo y mínimos en los meses de septiembre. Así, la serie trimestral a 30 de junio de 2026 refleja una reducción del 7,6% en el total de personas con este tipo de autorización.

En relación con las distintas nacionalidades, se ha producido un crecimiento anual del número de personas con autorización de estancia por estudios en la mayoría de los países respecto al último año.

CRECEN LOS ESTUDIANTES DE EEUU

De entre las 15 nacionalidades más frecuentes, la que más ha aumentado ha sido la de Estados Unidos, con una variación anual del 41,1%. Asimismo, destaca también el crecimiento de las personas de Reino Unido (20,3%) y de Venezuela (19,2%).

"Entre los posibles factores que han impulsado este crecimiento de estudiantes estadounidenses llegados a nuestro país se encuentra el programa 'EduBridge to Spain', que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso en marcha el pasado año para habilitar una vía rápida que facilitara la llegada de estudiantes extranjeros a nuestro país afectados por las restricciones migratorias aplicadas por EEUU", ha señalado.

En cuanto a los descensos, el más notable es el de Rusia, con un 36,6% menos de estudiantes, seguido por Chile, que muestra una reducción del 13,4%.

El Observatorio también ha constatado un crecimiento del 14,4% (9.675 personas más) en el último año en el número de estudiantes con autorización de estancia para cursar estudios superiores.

Respecto a la distribución provincial, la mitad de los extranjeros con autorización de estancia realizan sus estudios en Madrid (32%), Barcelona (19%) y Valencia (11%).

Por género, el 54% (50.818) de las autorizaciones de estancia por estudios corresponde a mujeres, con diferencias entre nacionalidades: mientras que entre las estudiantes de India (37%) y Marruecos (47 %) las mujeres no llegan a representar la mitad del total, entre las de nacionalidad estadounidense, rusa e iraní superan el 60% (66%, 63% y 60%, respectivamente).