Metsola reprueba los gritos racistas de eurodiputados tras aprobar la directiva de retorno y anuncia medidas

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en una comparecencia ante la prensa el pasado mes de junio. - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha reprobado este lunes los gritos racistas de parte de los eurodiputados presentes en la sesión plenaria de junio, cuando fue aprobada la reforma que endurece las deportaciones de migrantes y consolida la creación de centros de expulsión en terceros países, y avisado de que tomará medidas por un "comportamiento agresivo" que debe tener "consecuencias".

"Los cánticos agresivos, las burlas, las acusaciones y la grabación de vídeos de los diputados que tuvieron lugar son inaceptables. No representan a esta Cámara, a Europa ni a las personas a las que todos representamos", ha defendido la conservadora maltesa, en su intervención de apertura del pleno que arranca este lunes en Estrasburgo (Francia).

"Les aseguro que responderemos en consecuencia, que aplicaremos nuestras normas con imparcialidad y que tomaremos las medidas necesarias para garantizar que las escenas que presenciamos el mes pasado no se repitan jamás", ha zanjado Metsola.

El nuevo reglamento de retorno salió adelante en junio con el voto mayoritario de los grupos de la extrema derecha y del Partido Popular Europeo (PPE), mientras que los liberales votaron de manera dividida y la socialdemocracia, izquierda y verdes votaron en contra.

Entonces, el resultado del voto --con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones-- fue celebrado con gritos racistas y aplausos desde los sectores de la ultraderecha, en cuyas bancadas se vio a eurodiputados jaleado la consigna "Send them back" ("Mandadlos de vuelta a casa", en inglés), lo que generó la reprobación de eurodiputados de la izquierda y críticas desde organizaciones humanitarias.

En este contexto, Metsola ha advertido de que los parlamento son "escenario de debates libres, rigurosos y abiertos" y que, aunque las votaciones puedan ser "difíciles o incluso controvertidas", deben basarse siempre en el "respeto mutuo y tolerancia".

"Hay una línea y esa línea se cruzó en el último pleno. Los comportamientos agresivos dañan la reputación de esta Cámara y socava los valores que tanto nos esforzamos por defender", ha expresado la presidenta de la Eurocámara, quien ha subrayado que la institución debe "seguir siendo un lugar donde todos se sientan seguros".

Por ello, Metsola ha lanzado un llamamiento a todos los eurodiputados para que "respeten la letra y el espíritu" del reglamento del Parlamento Europeo y "recuerden que su incumplimiento conlleva consecuencias"; al tiempo que ha defendido que el "desacuerdo político, por enérgico que sea, nunca justifica la intimidación".