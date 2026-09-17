Vivas ve en las declaraciones de Sánchez sobre menores "una salida de tono" y dice que Interior tiene que filiarlos

08 September 2026, Belgium, Brussels: Juan Jesús Vivas, regional president of Ceuta - Jennifer Brückner/dpa

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha tachado de "salida de tono" las recientes palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que remitía a los periodistas a preguntar al dirigente ceutí por la presencia de menores en las calles. Además, ha recordado que la competencia para la identificación y filiación de cualquier persona que entra en territorio nacional corresponde al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno, antes de ser puestos bajo la tutela de la autonomía.

"Me parece una salida de tono, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Siendo el presidente del Gobierno de España, debe de saber que la competencia para identificar a las personas, sean adultos o sean menores, le corresponde al Ministerio del Interior y a la delegación del Gobierno", ha aseverado Vivas en una entrevista con 'Antena 3'.

En este sentido, ha explicado que cuando se trata de menores, es la propia delegación del Gobierno quien los pone a resguardo, bajo la tutela de la ciudad autónoma, que es quien tiene la competencia.

En este sentido, Vivas ha criticado la gestión del Ejecutivo central respecto a la crisis migratoria desencadenada tras la entrada masiva de forma irregular de extranjeros a Ceuta a finales de julio, un episodio que ha definido como una "agresión a la integridad territorial" de España.

También ha reprochado al Gobierno que tras 50 días no se conozca la cifra exacta de personas que permanecen en la ciudad y ha reclamado "voluntad, medios, organización y una dirección adecuada".

El presidente de Ceuta ha insistido en que retornen a Marruecos todos los migrantes que entraron el día 30 y 31 de julio de manera masiva e irregular en Ceuta. Además, ha denunciado que "a día de hoy" no ha sido devuelto "ninguno".

En todo caso, han sido más de 300 los que han sido expulsados por delitos, según el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. "Hasta ahí podíamos llegar", ha apuntado Vivas sobre ellos.

Posteriormente, en una entrevista con 'Telecinco' ha defendido que la crisis migratoria que atraviesa la ciudad no puede abordarse con "procedimientos ordinarios", al tiempo que ha ratificado que la solución prioritaria en interés del menor pasa por su retorno al país de origen para la reunificación familiar o su acogida institucional en Marruecos.

UNA SITUACIÓN "EXCEPCIONAL"

"Nosotros creemos que estamos gestionando, o que debemos de gestionar, una situación excepcional. No se puede tratar con procedimientos ordinarios lo que es excepcional, y excepcional ha sido la entrada masiva", ha asegurado.

Para respaldar la viabilidad y adecuación de estos retornos al país vecino, Vivas ha recordado que "Marruecos está considerado por la Unión Europea como un país seguro", haciendo alusión al Pacto Europeo de Migración y Asilo.