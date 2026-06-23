Vox defiende en el Congreso la "prioridad nacional" ante PSOE y socios que denuncian "racismo" e inconstitucionalidad

El diputado de Vox Carlos Hernández Quero interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha defendido este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados la "prioridad nacional" ante el PSOE y socios que han denunciado "racismo" y la inconstitucionalidad de la propuesta de los de Santiago Abascal, en la que piden que los españoles accedan de manera prioritaria a prestaciones públicas.

En defensa de la iniciativa, el diputado de Vox Carlos Hernández ha tachado de "terrible forma de insolidaridad" con los españoles y de "traición en toda regla" el "jugar a ser solidario con los de fuera", vinculando de forma directa la gestión migratoria con las condiciones de vida de las familias españolas.

"No es ni normal, ni natural, ni neutral que los españoles tengan que competir con un número potencialmente infinito de personas por un número estrictamente finito de recursos, de ayudas, de servicios", ha denunciado.

En esta misma línea, ha advertido de que en España no cabe "todo el mundo", ni el país es "un folio en blanco en el que se pueda esculpir una nueva identidad". "Porque la justicia social, si quiere ser algo más que un simple brindis al sol o una declaración pomposa, requiere de concreciones, requiere de fronteras, requiere de delimitaciones", ha señalado.

En el turno de portavoces, el diputado del PSOE Luis Alfonso Rey de las Heras ha tildado de "ignorantes en historia" tanto a la formación proponente como al PP, a los que ha acusado de aliarse para firmar este tipo de medidas en comunidades como Castilla y León "con vergüenza para la dignidad humana y con indudable perjuicio para la convivencia".

PSOE: "SU ESTUPIDEZ NACIONAL PODRÍA ACABAR CON ESTE PAÍS"

Asimismo, el representante socialista ha calificado de "inconstitucional" la búsqueda de nuevos criterios de prioridad por vulnerar el principio de igualdad ante la ley y prohibir la discriminación por origen o nacionalidad, advirtiendo de que su aplicación solo "abrirá una guerra entre comunidades y ayuntamientos indeseable para este país". "Posdata, su estupidez nacional podría acabar con este hermoso país si siguen repitiendo viejos errores del pasado", ha concluido.

Por parte del PP, Luis María Beamonte ha defendido que resulta "razonable" tener en cuenta criterios objetivos como "el arraigo, la vinculación al territorio, la trayectoria laboral o la contribución al sistema" a la hora de acceder a determinadas ayudas públicas, argumentando que "eso no es discriminar, sino reconocer una realidad fácilmente entendible" para que el esfuerzo de quienes sostienen el Estado de bienestar con sus impuestos "tenga un valor".

No obstante, ha advertido de que una cosa es defender estos criterios y otra "muy distinta", es plantear soluciones "incompatibles con el propio ordenamiento jurídico, los principios básicos del Estado de Derecho o la propia Constitución". En este sentido, ha abogado por una inmigración "legal, ordenada e integrada" y por la aplicación de medidas sin "arbitrariedad".

Mientras, la diputada de Sumar Aina Vidal ha arremetido contra la propuesta de Vox tachándola de "racismo" y "xenofobia", al mismo tiempo que ha acusado a la formación de "hipocresía" por camuflar bajo la bandera de la "prioridad nacional" un intento de desmantelar los servicios públicos.

"¿Prioridad nacional para qué? ¿Para una sanidad pública que ustedes quieren privatizar? ¿Para unos servicios sociales que ustedes llaman chiringuitos? ¿Para una vivienda pública que ustedes no quieren construir? ¿Para los subsidios a los que ustedes llaman paguitas? No nos tomen el pelo", ha indicado. Así, ha afirmado que Vox "no quiere poner a los españoles primero", sino utilizar el "racismo" para "eliminar lo público y forrarse con ello".

PODEMOS: "PRIORIDAD NEANDERTAL"

Por Podemos, Martina Velarde ha rechazado con la iniciativa de Vox, a la que ha calificado de "inviable, inconstitucional" y de ser una "prioridad neandertal" cuyo único objetivo es "atacar la convivencia y dividir a la clase trabajadora".

Mientras, por ERC, Jordi Salvador i Duch ha criticado que, bajo el concepto de "prioridad nacional", la formación de Santiago Abascal busca "decidir que una persona vale menos por haber nacido al otro lado de una raya". Además, ha argumentando que la iniciativa "no da ni un euro al trabajador de aquí ni le abarata el alquiler, solo le da a alguien a quien odiar". "Ustedes quieren humanos de primera y de segunda. Nosotros queremos humanos y punto", ha subrayado.

Precisamente, este martes Amnistía Internacional España, sobre la iniciativa de Vox, ha avisado en mensajes en X que "las palabras importan y mucho" y que "normalizar el concepto de 'prioridad nacional' solo ahonda en la estigmatización y señalamiento de la población más vulnerable y contribuye a incrementar el racismo y la xenofobia".

Igualmente, ha pedido a todos los grupos parlamentarios que no apoyen la propuesta y, en su lugar que se incremente de manera progresiva la inversión destinada a las prestaciones sociales y que los partidos se abstengan de utilizar "terminología que estigmatiza".