Vox denuncia la "inmigración masiva y descontrolada" y vuelve a pedir "deportaciones inmediatas"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que denuncia la "inmigración masiva y descontrolada" y vuelve a instar al Gobierno a "deportar de forma inmediata a todos los inmigrantes ilegales presentes en territorio español". Además, ha registrado varias preguntas en las que exige respuesta por escrito al Gobierno sobre varios acontecimientos de naturaleza violenta en España por los que han sido detenidos inmigrantes.

"No hace tanto España era segura, pero como digo, nuestras calles ya no son las mismas. Nos jugamos nuestra identidad y nuestra seguridad. Es decir, nos jugamos el futuro de una nación que no preocupa lo más mínimo a ninguno de los que han estado gobernando en las últimas décadas en España, sino que han trabajado activamente para desmantelarla y anteponer su interés particular por encima del interés general", ha criticado la portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Pepa Millán, en rueda de prensa en el Congreso, antes de la Junta de Portavoces.

En el texto, los de Santiago Abascal instan al Gobierno una vez más a deportar "de forma inmediata a todos los inmigrantes ilegales presentes en territorio español", ejecutar de forma "preferente y urgente" todas las órdenes de expulsión que pesen sobre inmigrantes en suelo español y expulsar a aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o "hagan del delito leve su forma de vida".

Además, piden dotar a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios materiales, humanos y económicos necesarios para garantizar la seguridad y permitirles el ejercicio efectivo de sus funciones. En especial, hacen hincapié en incrementar el número de efectivos "especialmente durante los periodos vacacionales que favorecen la estancia al aire libre y en aquellas zonas en las que se celebran festivos regionales, donde la población crece de forma exponencial".

Por último, los diputados de Vox inciden en la necesidad de "rechazar la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal alentada y promovida por el PP y el PSOE".

Al margen de esta PNL, han registrado sendas baterías de preguntas por delitos cometidos en las últimas semanas --sobre todo, de índole sexual-- por los que han sido detenidos ciudadanos extranjeros, como por ejemplo la detención de un joven maliense por una agresión sexual en las cercanías de un centro de acogida de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid).

Entre otras cuestiones, han pedido saber en qué situación administrativa se encuentran los detenidos, si van a ser deportados si se confirma su autoría, con qué antecedentes penales contaban en el momento de los hechos y si había sobre ellos alguna orden de expulsión. Por último, han inquirido sobre si el Gobierno va a adoptar alguna medida para garantizar la seguridad ciudadana y si es así, cuál va a ser.