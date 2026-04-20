"La nueva Ley de Economía Social: punto de inflexión para Centros Especiales de Empleo en España". Por Leialta

Archivo - Javier Martínez Galiana, ssocio y director de LEIALTA Consultoría empresarial y social, especializada en la creación de Centros Especiales de Empleo (CEE). - LEIALTA - Archivo

Sin duda, 2026 será un año que marque un antes y un después en la evolución del modelo de inclusión laboral de las personas con discapacidad en España y, en particular, en los Centros Especiales de Empleo (CEE). Recientemente, se ha aprobado la nueva Ley de Economía Social que lejos de tratarse de un mero ajuste técnico o normativo, redefine los incentivos, las prioridades y el papel que los CEE desempeñan dentro del ecosistema de la economía social y del mercado laboral. Así pues, con este objetivo, esta reforma fortalece los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa social (CEEIS) con el fin de ofrecer mayor estabilidad laboral y mejorar la inserción de las personas con discapacidad. Esta ley, además, redefine el papel de los CEE tal y como los hemos conocido hasta el momento, orientando el modelo hacia un mayor impacto social y una alineación más estrecha con las políticas públicas de inclusión.

Conviene aclarar, en primer lugar, la diferencia entre ambas figuras. Un Centro Especial de Empleo es una empresa cuyo objetivo principal es proporcionar trabajo remunerado a personas con discapacidad, facilitando al mismo tiempo su integración en el mercado laboral. Por su parte, los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social deben estar participados mayoritariamente, al menos en un 50%, por entidades sin ánimo de lucro y tienen la obligación de reinvertir la totalidad de sus beneficios en la propia actividad o en la mejora de su finalidad social. Cabe destacar que este modelo va un paso más allá al combinar compromiso social y responsabilidad empresarial, situando el impacto social como eje central de su actuación.

Además, los CEEIS cuentan con una serie de ventajas relevantes como el acceso a contratos públicos reservados, así como un mayor encaje dentro del ámbito de la economía social. En la práctica, este modelo presenta un enfoque más alineado con las políticas públicas de inclusión laboral de personas con discapacidad, lo que refuerza su posicionamiento frente a los CEE ordinarios.

Es importante señalar que, desde su creación, los CEE han supuesto una herramienta fundamental para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad y su misión, más allá de generar empleo, ha ayudado a mejorar el desarrollo personal, la autonomía y la participación social de este colectivo. No obstante, con el tiempo, el modelo tradicional de un CEE ha experimentado tensiones derivadas de su propia evolución, especialmente por la coexistencia de centros con una clara vocación social y otros con una orientación más empresarial.

Con la nueva Ley de Economía Social se introduce una distinción más clara entre los CEE de iniciativa social de aquellos que tienen una iniciativa más empresarial, reforzando la coherencia entre los recursos públicos destinados a la inclusión y el impacto social que pueda generar. Este cambio, al establecer mecanismos de apoyo y contratación pública que favorecen a los CEEIS, busca garantizar que las ayudas públicas se alineen con objetivos de inclusión efectiva y no solo con criterios de eficiencia económica. De hecho, la Administración ya está trabajando en la consolidación de cuotas específicas de contratación para este tipo de entidades, reforzando su posición competitiva frente a los CEE tradicionales y las empresas ordinarias.

Sin embargo, esta nueva reforma también plantea ciertos desafíos. Uno de los principales consiste en asegurar que la priorización de los CEEIS no se traduzca en una segmentación del sistema, sino en una mejora global de su calidad y eficacia. En este contexto, cobra especial relevancia la modificación del artículo 5 de la Ley de Economía Social, que amplía y clarifica el reconocimiento de los CEEIS como entidades plenamente integradas en este ámbito, diferenciándolos de manera más precisa de los CEE de iniciativa empresarial.

Ante este nuevo escenario, surge una pregunta clave: ¿cómo deben actuar los CEE tal y como los conocemos hasta ahora? La ley abre la posibilidad de que estos centros evolucionen hacia el modelo de CEEIS, lo que les permitiría acceder a concursos públicos reservados y reforzar su posicionamiento dentro de la economía social. No obstante, esta transición no es automática. Implica replantear la estructura jurídica, el modelo de negocio e incluso la cultura organizativa de la entidad. Puede requerir, por ejemplo, la creación o integración en una fundación, la adaptación de los estatutos y la redefinición de las políticas de reinversión de beneficios.

En este sentido, la transformación no debe entenderse como algo obligatorio, sino como una oportunidad de mejora y un paso más allá en la verdadera y real inclusión laboral de las personas con discapacidad. Así pues, es esencial abordar el proceso desde una perspectiva estratégica. Anticiparse al cambio, permitirá a las entidades no solo cumplir con los nuevos requisitos, sino también posicionarse en un entorno cada vez más competitivo.

Para ello, es imprescindible que las empresas y los CEE se apoyen en expertos en el sector que puedan facilitar esta transformación que, sin duda, está cambiando nuestra sociedad dándole a la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad el lugar que merece. De este modo, contar con un asesoramiento especializado será clave para adaptar el modelo organizativo, minimizar riesgos y garantizar la viabilidad del proyecto a largo plazo, contribuyendo así a consolidar un sistema más eficiente y socialmente responsable.

En definitiva, la nueva Ley de Economía Social representa una oportunidad única para reforzar la esencia de los Centros Especiales de Empleo como instrumentos de inclusión real y efectiva. Su éxito no dependerá únicamente de la letra de la norma, sino de la voluntad colectiva de situar a las personas con discapacidad en el centro de las políticas públicas y de reconocer el valor social del trabajo inclusivo. Si se implementa adecuadamente, esta reforma puede consolidar un modelo más justo, coherente y sostenible, capaz de transformar no solo el mercado laboral, sino también la forma en que concebimos la participación y la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad.

Por Javier Martínez, Socio Director de Leialta.