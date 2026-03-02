El 34,5% de los jóvenes entre 15 y 21 años quiere ser emprendedor y crear su propia empresa, según un estudio

Archivo - El 34,5% de los jóvenes entre 15 y 21 años quiere emprender y crear su propia empresa, frente a un 12,5% que aspira a ser empleado en una empresa, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'. - ABANCA Y PRAXIS MMT - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 34,5% de los jóvenes entre 15 y 21 años quiere emprender y crear su propia empresa, frente a un 12,5% que aspira a ser empleado en una empresa, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por ABANCA y Praxis MMT.

Así se desprende de la investigación publicada este lunes, que refleja además que el 19% de los 11.117 estudiantes encuestados optaría por ser funcionario y un 33,9% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro.

El director del informe, Nuño Nogués, ha explicado que "la cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho" y que "generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena".

"Hoy en día la situación es diferente. Los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento. Todo ello influye en este cambio de mentalidad: de trabajar en una empresa a ser sus propios jefes emprendiendo. Hacen lo que les gusta, y trabajan para ellos", analiza Nuño Nogués. En este sentido, los hombres (42%) son los que muestran más interés por emprender frente al 27% de las mujeres.

Respecto a las comunidades autónomas, los jóvenes con mayor vocación emprendedora se encuentran en Cataluña, donde el 44,5% quiere poner en marcha su propio proyecto; seguido de Baleares (41,6%) y Extremadura (37,7%). Por el contrario, los jóvenes que menos se inclinan por el emprendimiento son los de Aragón (26,6%), seguidos de los de Andalucía (30,7%) y Castilla y León (31,3%).

Entre las razones por las que los jóvenes eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (35%), seguido de ser su propio jefe (29,3%), y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (23,5%). No obstante, el 78% de los jóvenes considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil.

Los sectores preferidos para emprender son los relacionados con el deporte, el comercio y la economía colaborativa. Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son: poder tener un salario más alto (42%), que les ofrecieran estabilidad en el empleo (41,1%) y que hubiera un ambiente de trabajo agradable (38,8%).

Para los jóvenes, ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas". "Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad", añade el director del estudio.

De cara al futuro laboral, el 44,2% de los entrevistados cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años, el 31,2% piensa que la situación seguirá igual y un 24,6% opina que el empleo irá mejor. En este sentido, la opinión de los jóvenes es similar a la del año anterior y siete puntos peor que en 2023. Las mujeres son algo más pesimistas (45%) que los hombres (43%) sobre la situación del empleo.

Por comunidades autónomas, los más pesimistas son los de Canarias (49,8%) y Castilla-La Mancha (49,3%), mientras que los de Baleares (34,4%) son los más optimistas, que creen que la situación irá mejor. "Su opinión responde en parte a factores como la inestabilidad internacional y las previsiones sobre los efectos de la Inteligencia Artificial a futuro en el empleo; pero, sobre todo, a lo que ven a su alrededor, la actual situación laboral en España que muestra cifras de desempleo juvenil muy altas, por encima del resto de Europa, e insuficientes políticas para mejorar su situación a futuro", explica Nuño Nogués.

Sin embargo, el 67% de los jóvenes confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. "Tienen una buena opinión de sí mismos, dato positivo, pero habría que matizar. Una cosa es obtener un empleo a corto plazo, y otra distinta es que éste sea de calidad. Si un tercio de los jóvenes quieren emprender, posiblemente consideren que a corto plazo es la mejor forma de garantizarse un empleo de calidad", añade Nogués.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo los jóvenes destacan: el interés y las ganas de trabajar (56,5%), la experiencia (49%), los conocimientos (47%) y tener un buen nivel de idiomas (45%).

CAMBIAR DE PAÍS POR TRABAJO

Preguntados sobre si cambiarían de país por trabajo, el 64% de los jóvenes españoles lo tiene claro y emigraría. Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

El porcentaje está disminuyendo "pero sigue siendo alto en una economía desarrollada". "Las nuevas generaciones van dando más importancia al equilibrio entre bienestar personal y una carrera profesional, y parte de ese bienestar viene dado por su entorno, amigos, parejas y familiares, y su forma de vida, que lógicamente se verían afectados si emigraran", observa el director. Las mujeres (64,5%) se posicionan ligeramente más predispuestas a cambiar de país por empleo, respecto al 62,8% de los hombres.

De nuevo por comunidades autónomas, los más convencidos a marcharse fuera de España para trabajar son los de Cataluña (72%), Comunidad de Madrid (67,6%) y Comunidad Valenciana (67,2%); por el contrario, los de Cantabria (44,8%), Castilla y León (42%) y Aragón (41,2%), son los más reticentes a marcharse.

Entre las razones por las que se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (42%), seguida de tener un mejor salario (29%), por la falta de oportunidades en España (18%) y para aprender idiomas (8%).

Los países de destino que les resultan más atractivos son Estados Unidos (27%), seguido de Reino Unido (15%), Alemania (13%) e Italia (11%).

La investigación también refleja que el 54% opina que su generación está más preparada que la de sus padres, aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años. Las mujeres (56%) creen estar más preparadas que sus padres en comparación con los hombres (52%). Canarias (57%) y Andalucía (56,5%) son las comunidades en las que más jóvenes sostienen estar más preparados que sus padres.

Asimismo, el 70% de los jóvenes considera que va a tener una calidad de vida mejor que la de sus padres.

Respecto a la relación de los jóvenes y sus compañeros de clase con los profesores, el 90% de los jóvenes opina que los profesores están bien tratados, mientras que el 7% considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente, y un 3% piensa que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

El 64% quiere estudiar una carrera, por delante de un ciclo de formación profesional (14%). Un 13% declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, el 5% se incorporará al mercado laboral, el 3% montará su propio negocio, y un 0,7% continuará con el negocio familiar.

Los principales factores para elegir carrera son la vocación (72%), la que tenga mayores salidas profesionales (56%), y la que consideren que podrá ganar más dinero (44%). Las carreras que más interés les despiertan son Empresas/Economía (36%), Marketing y Publicidad (22%), Derecho (22%), Magisterio/Educación (21%), y Psicología/Sociología (15%).