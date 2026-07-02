El 70% de las empresas no tienen en cuenta a la infancia en su estrategia, según un estudio de UNICEF España

Portada del estudio de UNICEF 'Todas las empresas impactan en la infancia' - UNICEF ESPAÑA

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez empresas no tienen en cuenta a la infancia en su modelo de negocio, a pesar del impacto que su actividad tiene en niños, niñas y adolescentes. Si bien muchas compañías han avanzado en materia de derechos humanos, la infancia sigue estando poco presente.

Estas son algunas de las conclusiones de un estudio de UNICEF España, realizado junto al Centro de Innovación Social y Sostenibilidad del IE University, que analiza 75 empresas de una decena de sectores de la economía nacional (alimentación, consumo, energía, estética, medios de comunicación, salud, servicios financieros, tecnología y gaming, textil y calzado; y turismo y viajes).

El documento, que lleva por título 'Todas las empresas impactan en la infancia', constata que las empresas españolas no integran a la infancia como grupo de interés en sus decisiones empresariales, a pesar de que el impacto del sector privado en niños, niñas y adolescentes va mucho más allá del consumo al incluir desde productos y publicidad, hasta las condiciones de sus familias o lo que ocurre en cadenas de suministro.

Además, indica que aunque, en algunos sectores se tiene en cuenta a la infancia para diseñar productos y servicios, se olvidan de los menores en sus campañas de marketing y publicidad. No obstante, puntualiza que, en aquellos sectores más regulados o con una relación más directa con la infancia, como energía o salud, tienden a avanzar más rápidamente y que "cuando hay reglas claras, más exigencia o una relación directa con niños y niñas, las empresas reaccionan antes y mejor".

Precisamente, por sectores, energía, consumo y salud son los mejor posicionados al avanzar en la integración de derechos. Sin embargo, precisa el estudio, carecen de prácticas "explícitas" o "sistemáticas" para proteger a la infancia. Turismo y viajes, gaming y tecnología y estética registran las puntuaciones medias más bajas.

En rueda de prensa celebrada este jueves con motivo de la presentación del estudio, el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, ha destacado que "el reto principal no es crear nuevas estructuras de gestión del impacto, sino evolucionar las actuales para que integren de forma explícita, transversal y medible los derechos de la infancia".

En este sentido, añade que integrar a la infancia en el modelo de negocio es "indispensable para la infancia al tiempo que una oportunidad, especialmente en un contexto de creciente exigencia regulatoria".

Con este informe se busca impulsar el camino del sector privado español hacia modelos de negocio más responsables y sostenibles capaces de generar valor económico mientras minimizan sus impactos negativos en la infancia y potencian los positivos.

MEDICIÓN Y DIFICULTADES

El estudio también mide cómo las empresas integran los derechos de la infancia a través de dos áreas de análisis. La primera, 'Debida diligencia', evalúa cómo identifican, previenen y gestionan los riesgos relacionados con los derechos de la infancia, mientras que la segunda, 'Asuntos y funciones', analiza cómo abordan los riesgos específicos de su actividad, en ámbitos como la protección de la infancia, el medioambiente o el marketing y la comunicación dirigida a niños y niñas.

En la integración de la infancia en políticas y sistemas de gestión es donde las empresas obtienen una mejor puntuación (0,92 sobre 2 en el indicador de 'Debida diligencia'), aunque siguen por debajo del aprobado. La nota desciende al estudiar la aplicación de medidas específicas relacionadas con su actividad (0,57 sobre 2 en el indicador de 'Asuntos y funciones').

El informe añade que los niños, niñas y adolescentes están cada vez más expuestos al impacto de las empresas, al estar presentes en su entorno y verse afectados por sus productos y campañas de marketing y comunicación. A pesar de ello, siguen sin ser considerados de manera general como un grupo de interés en la gestión empresarial y no existe una medición consistente del impacto de las decisiones empresariales, lo que dificulta la identificación y gestión de riesgos, la implementación de mejoras y la detección de oportunidades.

Por ello, indica el estudio, los derechos de la infancia todavía no están plenamente integrados en códigos de conducta, cláusulas contractuales, auditorías y evaluaciones de proveedores y defiende que, más allá del trabajo infantil, se deben atender otras cuestiones como las condiciones laborales para jóvenes trabajadores, la protección de maternidad y paternidad, la salud y seguridad de trabajadoras embarazadas, los salarios dignos, el cuidado infantil y las condiciones de vida de las comunidades proveedoras.

RECOMENDACIONES

El documento incluye una serie de recomendaciones como reconocer a la infancia como grupo de interés, garantizar su protección ante toda violencia, adoptar políticas responsables de comunicación, garantizar entornos digitales seguros y adaptados a su edad, proteger el medioambiente, promoviendo entornos saludables y seguros, e integrar la participación significativa de la infancia en la toma de decisiones empresariales.

Esto implica compromisos firmes y medidas concretas para incentivar el uso responsable en el entorno digital, diseñar productos que contribuyan al bienestar de la infancia, apostar por mensajes constructivos y libres de estereotipos, e incorporar a la infancia en la medición de impactos.

Por todo ello, el informe concluye que todas las compañías, independientemente de su naturaleza, en mayor o menor medida, impactan en la infancia. Por ello, además de responsabilidad, considera que las empresas tienen por delante una oportunidad de impulsar una competitividad desde un modelo de negocio coherente, sólido y con impacto positivo en la infancia desde su propia actividad.