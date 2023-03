Mujeres del ámbito STEM animan a las generaciones más jóvenes: "Os aseguro que se puede"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres representan el 36% del alumnado en las titulaciones del ámbito STEM, cuando en general suponen el 56% de las matriculadas en la Universidad española, según los datos del Ranking CYD. Por ello es importante visibilizar su presencia en sectores tradicionalmente masculinizados.

Este es el caso de Teresa Acha-Orbea, General Manager en SPC, una tecnológica española especializada en comunicaciones y productos de electrónica de consumo. "Yo estudié Administración y Dirección de Empresas y Marketing, además de postgrados en España, Francia y Estados Unidos, pero no era fácil entrar en un sector tan complejo como es el tecnológico, y menos en España, donde apenas había empresas que despuntaran", explica a Europa Press Acha-Orbea, que cuenta con casi 20 años de experiencia.

Reconoce que llegar a la cima no ha sido fácil, pero mantenerse tampoco. "Hay que hacer equilibrios entre la vida profesional y la personal para no derrapar. Yo tengo tres hijos y una carrera profesional que atender, por lo que he tenido que aprender a ser muy organizada, a no dejarme llevar por el estrés cuando surgen contratiempos y a gestionar, delegar y trabajar con la mayor eficiencia posible", relata.

"Al final, vas aprendiendo sobre la marcha, porque la realidad siempre te termina sorprendiendo, pero creo que parte del juego es esa incertidumbre, el no saber qué nueva e inesperada situación va a llevarte a tener que buscar un nuevo camino", añade.

A pesar de las dificultades, cree que el sector digital es una gran oportunidad para las mujeres. "Aunque aún seamos minoría, sobre todo en puestos directivos y de mayor responsabilidad, hay que empezar desde abajo para poder llegar a la cima. Por eso siempre animo a las niñas y jóvenes a que apuesten por el sector tecnológico: porque necesitamos su talento, su capacidad de trabajo y su visión de la realidad. Que sea difícil y que haya todavía muchas desigualdades y situaciones de desventaja no puede desmotivarnos. Os aseguro que se puede, porque yo lo he conseguido", subraya.

"No me arrepiento ni un minuto de haber elegido este sector, que tantas alegrías me está dando, y que además te hace partícipe de cambios disruptivos en todas las parcelas de la sociedad. Cuando ves que la tecnología cambia la vida de la gente a mejor y que tú formas parte de ese cambio, es cuando comprendes que todo el esfuerzo ha merecido la pena y que lo sigue mereciendo cada día que pasa. Es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, las que los tenemos, y al mundo en general", reitera.

Otra mujer que se ha dedicado a este área es Marta Aleixandre, directora Recursos Humanos Ingram Micro Iberia, dedicada a la distribución de tecnología y soluciones IT del mundo. "Cuando empecé en el sector IT, había pocas mujeres; pero ahora, por ejemplo, en Ingram Micro el 53% de la plantilla somos mujeres, cuando la media del sector tecnológico en España está en el 20 o 25%", explica Marta, que posee más de 20 años de experiencia en el sector.

Como responsable de Recursos Humanos en una multinacional, Marta conoce de cerca las necesidades del sector y de los candidatos. "Cada día veo a muchísimo talento femenino. Las mujeres están cada vez más preparadas y tienen claro lo que buscan en una empresa: oportunidades, flexibilidad, un trato justo y ser escuchadas. Es algo común entre los jóvenes, ya que las nuevas generaciones vienen con ideas muy frescas y una determinación que antes no se veía. Y eso va a cambiar las reglas del juego, porque las empresas que no se adapten y no estén dispuestas a ofrecer lo que buscan, se quedarán sin un talento muy valioso", explica.

Sobre esta nueva generación de jóvenes profesionales, considera que, "una vez que empieza a despuntar el talento femenino en cualquier sector, arte o profesión, ayuda a que más niñas y jóvenes apuesten por ello, generando un movimiento imparable que continuará con la promoción de más mujeres a puestos directivos".

"Ahora, creo que las nuevas generaciones de mujeres jóvenes van a poder demostrarlo en igualdad de condiciones: simplemente con su trabajo diario, que además va a ser más amable con la necesidad que tenemos todos de coordinar nuestra vida personal y profesional para que no tengamos que reducir a nada. En Ingram Micro, alrededor del 40% de puestos de dirección de equipos están desempeñados por mujeres, e incluso en algunos departamentos ocupan el 100% de la plantilla. Hay muchísimo talento femenino y las empresas ya compiten por él", afirma.

Sobre el mensaje que transmite a las más jóvenes si es que dudan en dedicarse a un sector que tradicionalmente se ha visualizado como masculino, es directa: "Mi consejo es que se dediquen a ello sin pensarlo". "El sector tecnológico es muy interesante y necesita mucho talento, que no es fácil encontrar. Y las mujeres están cada vez mejor preparadas. Van a tener muchas oportunidades para desarrollar una importante carrera profesional", defiende.

"HAY UN LUGAR PARA NOSOTRAS"

En representación del mundo de la ciberseguridad, Europa Press habla con la presidenta de RootedCON, Arantxa Sanz, un sector con "preponderancia masculina", como ella misma reconoce. "Con ello, el hecho de exponerse de manera frontal y adquirir un papel de influencia para liderar y gobernar un proyecto, como en este caso el de RootedCON, que es a día de hoy el evento más relevante del sector del panorama nacional y uno de los más destacados de Europa, se complica", añade.

A su juicio, "es normal tener miedo a la hora de adentrarse en un campo como el de la ciberseguridad". "Quizá, simplemente, por la falta de cantidad de referentes femeninas y porque sigue habiendo preponderancia masculina. Sin embargo, las mujeres debemos ser capaces de superarlo. Pues, sin duda, en este mundo también hay lugar para nosotras. Aparte, no hay satisfacción igual a la de haber llegado a cumplir metas. Esa sensación hace que todo haya merecido la pena", apostilla.