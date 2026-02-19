Abierto el plazo de candidaturas para los IX Premios de Diversidad e Inclusión de Fundación Adecco

Ganadores de los Premios de Diversidad e Inclusión de Fundación Adecco en 2025 - FUNDACIÓN ADECCO

La Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad han abierto la convocatoria de los IX Premios de Diversidad e Inclusión (D&I), cuyo propósito es identificar y poner en valor los modelos de gestión de la diversidad en empresas y las iniciativas de inclusión sociolaboral más avanzadas y estratégicas en España.

A través de esta iniciativa, ambas entidades impulsan una cultura empresarial que se apoya en la diversidad como elemento clave para impulsar el bien común y la competitividad empresarial. En concreto, estos premios quieren destacar aquellas prácticas que generan un impacto social positivo, al mismo tiempo que contribuyen a crear equipos competitivos y a favorecer la creatividad e innovación empresarial, como enfatizan sus impulsores.

A las cuatro categorías de años anteriores, en esta edición se suman dos nuevas menciones: Excelencia en cumplimiento y diversidad y Comunicación clara, adaptativa e inclusiva. Todas ellas buscan visibilizar y reconocer buenas prácticas empresariales basadas en una visión sostenible de las estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I). El plazo de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de abril.

En concreto, la Categoría I otorgará un Premio al mejor Plan Estratégico de Diversidad e Inclusión en dos subcategorías: grandes empresas y pymes, en reconocimiento a aquellas empresas que cuenten con los mejores planes estratégicos y visión de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I), su integración como elemento estratégico en el negocio, su transversalidad y la orientación a todos los grupos de interés de la empresa (equipos, clientes, cadena de valor, etc.).

En la Categoría II, se dará el Premio a la mejor práctica en Inclusión laboral, que distingue aquellas iniciativas que favorecen la inclusión laboral de personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género o de trata, familias monoparentales, proyectos para apoyar el talento sénior o a otras personas en situación de vulnerabilidad.

En la Categoría III se concederá el Premio a la mejor práctica en Acción Social, que reconoce a aquellos proyectos (educativos, formativos y laborales) que contribuyen a reducirlas, mientras que en la Categoría IV se entregará el Premio a la mejor práctica para la Transformación Cultural en Diversidad e Inclusión en reconocimiento a la mejor práctica corporativa que haya favorecido y promovido la transformación de la cultura empresarial en materia de Diversidad, Equidad e Inclusión.

Como novedad, en esta novena edición los premios incorporan dos menciones: Excelencia en cumplimiento normativo y diversidad y Comunicación clara, adaptativa e inclusiva, con el fin de ampliar el reconocimiento a buenas prácticas que refuerzan una inclusión real y medible.

En el caso del Premio a la excelencia en cumplimiento y diversidad es un reconocimiento a organizaciones que integran el cumplimiento normativo en materia de diversidad e inclusión a través de planes, protocolos y sistemas de gestión para dar respuesta a las principales obligaciones legales y a su estrategia, superando el mínimo legal y generando un impacto medible.

Respecto al Premio a la comunicación clara, adaptativa e inclusiva, se reconocerá a las organizaciones que hayan desarrollado durante 2025 campañas o piezas de comunicación claras, accesibles y representativas, evitando sesgos y fomentado la inclusión real en sus mensajes internos y externos.

Además, como en ediciones anteriores, habrá un premio honorífico destinado a reconocer a una persona que ejemplifique el liderazgo inclusivo y sirva de inspiración para el sector empresarial. Se reconocerá a un líder empresarial con implicación y compromiso histórico en el desarrollo de estas políticas, ya sea en la empresa o en la sociedad. Asimismo, se valorarán acciones de posicionamiento corporativo lideradas por representantes de las empresas y que abanderen todas aquellas políticas recogidas dentro de la estrategia de Diversidad e inclusión.

El jurado estará compuesto por personas expertas en materia de Responsabilidad Corporativa y Diversidad, Equidad e Inclusión, así como por representantes de la Fundación Adecco y del Club de Excelencia en Sostenibilidad, quienes tomarán la decisión por mayoría simple.

"Alcanzar la novena edición de los Premios de Diversidad e Inclusión confirma que la diversidad ya forma parte de la agenda estratégica de muchas organizaciones y que este compromiso sigue creciendo año tras año. En esta edición, además, y junto a las categorías habituales incorporamos dos menciones --Excelencia en cumplimiento normativo y diversidad y Comunicación clara, adaptativa e inclusiva-- con el objetivo de poner en valor a aquellas organizaciones que van más allá del mínimo legal y apuestan por una inclusión efectiva, medible y coherente en todos sus ámbitos de actuación", ha destacado el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero.

Por su parte, el secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Juan Alfaro, ha señalado que "en un contexto marcado por la incertidumbre y la complejidad, estos premios cobran una importancia especial al reconocer a aquellas empresas que están situando a las personas en el centro de la toma de decisiones, actuando con transparencia y siempre con disposición a cuestionarse y a evolucionar". "Las organizaciones que hoy reconocemos son un ejemplo de cómo integrar la diversidad y la inclusión desde la propia estrategia, con compromiso, coherencia y una clara orientación a la mejora continua", añade.