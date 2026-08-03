Abierto el plazo para solicitar el Sello Empresa Solidaria 2026 - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Tercer Sector ha abierto el plazo para solicitar el Sello Empresa Solidaria 2026, que "reconoce a las compañías que, durante el último ejercicio fiscal, han destinado el 0,7% de su Impuesto de Sociedades a proyectos con fines sociales desarrollados por entidades del Tercer Sector".

Según ha informado este lunes la Plataforma, el distintivo representa "un gesto voluntario y sin coste adicional que permite a las empresas reforzar su compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y solidaria".

Para acceder a este reconocimiento, las compañías que han marcado la Casilla Empresa Solidaria en el Impuesto de Sociedades pueden solicitar el sello a través de un proceso que requiere descargar y completar la Declaración Responsable correspondiente y rellenar el formulario de solicitud con la documentación en formato PDF.

Una vez completado el trámite, "la empresa recibirá por correo electrónico el kit Sello Empresa Solidaria 2026, que incluye el sello oficial en diferentes formatos, creatividades personalizables para redes sociales y web, y propuestas de textos para comunicar la adhesión".

Desde la Plataforma del Tercer Sector han destacado que "el Sello Empresa Solidaria contribuye a consolidar la colaboración entre las empresas y el Tercer Sector, una alianza esencial para impulsar proyectos sociales y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible".

Además, la organización ha subrayado que este distintivo "posiciona a la empresa como una organización solidaria y responsable ante sus grupos de interés, fortalece el orgullo de pertenencia entre empleados y empleadas, y facilita la comunicación de su contribución social en la web corporativa, redes sociales, newsletters, blogs, memorias de sostenibilidad, informes anuales y otros soportes corporativos".