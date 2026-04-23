AccessibleEU sostiene que "la lectura digital ha ampliado el acceso a los contenidos, pero todavía existen barreras"

Una mujer lee un libro digital - ACCESSIBLEEU

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de AccessibleEU, Jesús Hernández Galán, ha afirmado que "la lectura digital ha ampliado el acceso a los contenidos, pero todavía existen barreras que dificultan que todas las personas puedan leer en igualdad de condiciones".

"El reto es que cualquier persona pueda acceder, navegar y leer de forma autónoma, desde el dispositivo hasta el contenido", ha subrayado Jesús Hernández Galán, en el marco de la celebración del Día del Libro este jueves 23 de abril.

Según ha informado AccessibleEU, esto implica "actuar sobre todo el ecosistema de lectura digital, tanto en hardware como en software". En cuanto a los dispositivos, como 'e-books', 'tablets' o 'smartphones', ha señalado que deben incorporar funcionalidades que faciliten su uso, como ajustes de tamaño de texto, contraste o lectura por voz.

Respecto a las aplicaciones y plataformas de lectura, considera que deben ser "compatibles con tecnologías de apoyo, permitir una navegación sencilla y garantizar que los contenidos puedan ser interpretados correctamente, incluyendo elementos como la estructura del texto o descripciones de imágenes, entre otras soluciones de accesibilidad".

"Este enfoque no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino también a una población cada vez más diversa, como personas mayores o usuarios que acceden a contenidos desde distintos dispositivos y entornos. La accesibilidad permite que más personas puedan leer en mejores condiciones y mejora la experiencia de lectura para todos", ha defendido la iniciativa de la Comisión Europea liderada por Fundación ONCE.

En este sentido, ha manifestado que en un momento en el que la digitalización ha transformado la forma en la que se lee, "el desafío ya no es únicamente producir contenidos, sino garantizar que estos sean utilizables y accesibles en igualdad de condiciones".

"La Ley Europea de Accesibilidad establece el marco, pero su impacto real dependerá de cómo se implemente en sectores clave como el editorial y el tecnológico", ha apuntado, para después añadir: "la cultura solo es verdaderamente universal cuando todas las personas pueden acceder a ella, también en el entorno digital".

AccessibleEU es una iniciativa de la Comisión Europea liderada por Fundación ONCE que trabaja para acompañar a administraciones públicas, empresas y actores del sector cultural y tecnológico en la implementación de esta normativa, facilitando recursos, formación y buenas prácticas que permitan trasladar estos requisitos legales a soluciones reales.