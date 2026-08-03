Aenor y la Universidad de Málaga ponen en marcha la Cátedra Empresa: Gestión de Riesgos, Sostenibilidad y Digitalización

Aenor y la Universidad ponen en marcha la Cátedra Empresa: Gestión de Riesgos, Sostenibilidad y Digitalización - AENOR

MÁLAGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aenor y la Universidad de Málaga (UMA) han puesto en marcha la Cátedra Empresa. Gestión de Riesgos, Sostenibilidad y Digitalización, una iniciativa orientada a fortalecer la formación, la divulgación, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en ámbitos determinantes para el presente y el futuro de las organizaciones empresariales.

Así, Aenor participa en este proyecto como empresa mecenas fundadora y colaborará activamente, desde su ámbito de especialización, en la definición y el desarrollo de las líneas de trabajo de la Cátedra.

La entidad estará representada por Mayrata Conesa Alargada, Mánager de ESG, Compliance y Buen Gobierno, que se incorporará al Comité Consultivo de la Cátedra. Esta participación permitirá trasladar a la Universidad la experiencia, el conocimiento especializado y las mejores prácticas desarrolladas por Aenor en ámbitos como la sostenibilidad y la digitalización.

La Cátedra Empresa centrará su actividad en el estudio, la formación y la divulgación en materia de gestión de riesgos, sostenibilidad y digitalización de la empresa, prestando especial atención a los riesgos regulatorios y al papel estratégico de las funciones jurídica, de cumplimiento normativo y de gobierno corporativo.

En un comunicado, han detallado que todo ello se plantea en un contexto marcado por el incremento de las exigencias regulatorias, la transformación digital, el desarrollo de la inteligencia artificial, la evolución de los estándares de sostenibilidad y la necesidad de avanzar hacia modelos empresariales más competitivos, responsables y sostenibles.

La Cátedra promoverá asimismo la participación de los profesionales y estudiantes en actividades vinculadas con el entorno empresarial, facilitando su contacto con otros profesionales y empresas de referencia y contribuyendo a mejorar su formación práctica y su empleabilidad.

La iniciativa está impulsada por el Departamento de Derecho Privado Especial de la Universidad de Málaga, a través del Área de Derecho Mercantil, y tiene su sede en la Facultad de Derecho.

Su dirección técnica corresponde al catedrático Juan Ignacio Peinado Gracia, mientras que la Secretaría de coordinación está a cargo del profesor Jorge Manrique de Lara Jiménez.

Desde Aenor, Conesa ha señalado que "la gestión de riesgos, la sostenibilidad y la digitalización forman parte de los principales desafíos que afrontan actualmente las organizaciones".

"La colaboración con la Universidad de Málaga nos permitirá compartir conocimiento y buenas prácticas, impulsar la formación especializada y contribuir a que estudiantes y profesionales puedan responder con mayor preparación a las necesidades reales de las empresas", ha añadido.

Por su parte, el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, ha destacado que la nueva Cátedra "supone una apuesta más por la colaboración público-privada para acercar el conocimiento universitario a los principales desafíos del tejido empresarial".

En este sentido, ha subrayado que "la gestión de riesgos, la sostenibilidad y la digitalización son hoy ejes esenciales para la competitividad de las empresas" y ha defendido "el papel de la Universidad en la mejora de la formación, el impulso de la investigación aplicada y la creación de espacios de transferencia que respondan a las necesidades reales del entorno empresarial".