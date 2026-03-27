La alianza entre Fundación Integra y Fundación TuTECHÔ permite la inserción laboral de 189 personas sin hogar en 2 años

Alianza entre Fundación Integra y Fundación TuTECHÔ para promover la inserción laboral de personas sin hogar - FUNDACIÓN INTEGRA Y FUNDACIÓN TUTECHÔ

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alianza entre Fundación Integra y Fundación TuTECHÔ ha permitido la inserción laboral de 189 personas sin hogar en dos años ya que, desde el inicio de su colaboración, a principios de 2024, ambas entidades han acompañado a 553 personas en situación de sinhogarismo y exclusión social en su camino hacia el empleo.

Además, gracias a este modelo conjunto, se han formalizado 280 contratos laborales, a través de un sistema de acompañamiento individualizado y conexión directa con el tejido empresarial, como han indicado en un comunicado.

Este proyecto se ha desarrollado gracias al apoyo de 34 entidades sociales vinculadas a la Fundación TuTECHÔ, que han derivado a la Fundación Integra a quienes acompañan en sus programas para continuar su proceso de reinserción social y laboral.

Estas organizaciones, que trabajan diariamente con personas en contextos de especial vulnerabilidad, han desempeñado un papel esencial en la detección, preparación y seguimiento de los participantes. Gracias a este trabajo coordinado, ha sido posible construir itinerarios de inserción sólidos y adaptados a cada realidad, facilitando un acceso al empleo más sostenible y duradero.

Además, durante 2025, un total de 25 entidades sociales participaron activamente en la derivación de candidatos; 264 personas fueron entrevistadas y 100 lograron incorporarse al mercado laboral, lo que se tradujo en 128 contratos laborales en empresas colaboradoras de la Fundación Integra. Para los candidatos, acceder a un empleo digno ha significado recuperar autonomía, afrontar los gastos básicos y reconstruir su autoestima y su proyecto de vida.

Los impulsores de la iniciativa destacan que la preparación previa es fundamental en los procesos de inserción laboral de personas sin hogar y en exclusión social y añaden que, desde el inicio de la colaboración, se han impartido a 20 talleres formativos orientados al refuerzo de competencias profesionales y personales.

En ellos han participado 188 candidatos, con la implicación de 18 profesionales voluntarios de la Fundación TuTECHÔ, Magallanes Value Investors y Fundación Ebro. Estos espacios han contribuido a fortalecer habilidades, recuperar la seguridad y mejorar la preparación de los participantes para afrontar procesos de selección con mayores garantías.