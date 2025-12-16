Arranca la V edición de 'RedeSTEAM' de Redeia, que promueve el talento femenino en carreras científicas y tecnológicas

Redeia lanza la convocatoria de la V edición del concurso 'RedeSTEAM' para impulsar la ciencia en alumnas de la ESO y FP - REDEIA

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Redeia ha abierto la convocatoria de la V edición del concurso 'RedeSTEAM' que busca fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre alumnas de 14 a 16 años, con el objetivo de reducir la brecha de género que persiste en el ámbito de las carreras STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El concurso está abierto a todos los centros educativos de España que imparten los cursos de 3º y 4º de la ESO o una FP equivalente, según detalla Redeia, que añade que las candidaturas se podrán presentar hasta el 6 de mayo de 2026.

La compañía ha recordado que, en España, las mujeres que estudian las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas ('STEAM', por sus siglas en inglés) son minoría, lo que supone que el talento femenino esté "a menudo ausente" en sectores productivos "esenciales". Además, según datos del Observatorio Mujer y STEAM, "apenas" el 1% de las alumnas de ESO se plantea estudiar un grado tecnológico, mientras que un 5% se plantea estudiar una ingeniería.

Por ello, esta iniciativa tiene como objetivo promover el conocimiento STEAM entre las jóvenes y así combatir los "prejuicios que todavía existen sobre estas carreras" ya que este concurso reta a las estudiantes a detectar problemas presentes en su comunidad más cercana y a desarrollar soluciones que contribuyan a avanzar hacia un mundo más justo y sostenible, mediante proyectos tecnológicos y científicos originales e innovadores que respondan a reto como energía asequible no contaminante; transformación digital para la innovación social; y clima y ecosistemas en equilibrio.

Los equipos de cada centro estarán formados por un máximo de cinco alumnas y serán los responsables de desarrollar sus propios proyectos, desde la identificación del problema hasta la planificación y ejecución de la solución, que involucre al menos dos disciplinas STEAM.

Los trabajos pueden presentarse en español o en una lengua cooficial y se plasmarán en prototipos o maquetas, además de un vídeo explicativo, fotografías del desarrollo y una memoria descriptiva.

Todos los proyectos serán evaluados en una primera fase por un jurado independiente compuesto por tres mujeres con formación y trayectoria científica y tecnológica, en función de cinco criterios: claridad en la definición del problema; originalidad y creatividad del proyecto; aplicación de contenidos curriculares de disciplinas STEAM, resultados y logros alcanzados, y habilidades comunicativas de las integrantes.

Los cuatro mejores trabajos de cada categoría pasarán a una segunda y última fase, en la cual podrán optar, para cada uno de los retos, al premio del jurado, que será otorgado por cinco expertas de Redeia, o al premio del público, elegido por votación popular.

Tras ello, las alumnas de los seis equipos ganadores recibirán como premio un viaje a Madrid, donde podrán asistir a la entrega de premios y participar en talleres inmersivos para incentivar la curiosidad científica y tecnológica. Por su parte, los centros educativos recibirán equipos y material STEAM para laboratorios y aulas temáticas, por valor de 3.000 euros.

Desde la primera edición de 'RedeSTEAM', han participado 679 alumnas de ESO y FP equivalente de 121 centros educativos de toda España. En concreto, en la pasada edición compitieron centros que provenían de 28 provincias.

'RedeSTEAM' se enmarca en la 'Alianza STEAM por el talento femenino. Niñas en pie de ciencia' del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que impulsa el empoderamiento femenino en estas disciplinas desde fases tempranas de la educación.