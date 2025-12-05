Los 'AyAyAys' y el voluntariado de Fundación ONCE

Fundación ONCE pide reflexionar sobre la falta de tiempo para atender a otros con un vídeo por el Día del Voluntariado. - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE ha lanzado un vídeo por el Día Internacional del Voluntariado, que se celebra este 5 de diciembre, con el que recapacita sobre las prisas y la falta de tiempo para atender a los demás y expone el programa de voluntariado de la organización. "Aquí sí tenemos tiempo", ha recalcado.

"En Fundación ONCE (...) siempre puedes contar con muchísimos voluntarios preparados para ayudarte, acompañarte, ir al cine o el teatro, hacer deporte, charlar o lo que necesites, cuando nos necesites. Aquí sí tenemos tiempo. Si nos necesitas, nos tienes", reza el video, titulado 'Los Ayayays'.

Con datos del 31 de octubre de este año, Fundación ONCE tiene 1.288 voluntarios inscritos. De entre ellos, el 65% son mujeres y el 25,3%, personas con discapacidad. En total, gracias a ellos ya ha llevado a cabo un total de 574 acciones de acompañamientos individuales y 269 actividades grupales.

Entre estas actividades figuran la asistencia a personas con discapacidad que acuden a partidos de fútbol del Atlético de Madrid en el Metropolitano (27); así como a conciertos en el Movistar Arena (127) de Madrid, en alianza con Impulsa Eventos (127) y en otras ciudades fuera de la capital gracias a la colaboración con la promotora Live Nation (7).

De hecho, los voluntarios de Fundación ONCE han apoyado y seguirán apoyando a personas con movilidad reducida y con diferentes necesidades de accesibilidad durante la gira de Fito y Fitipaldis por toda España, organizada por Live Nation, iniciada en 2025 y que continuará hasta 2026.

Asimismo, también han colaborado en acciones de ocio inclusivo para niños con discapacidad intelectual organizadas por Best Buddies (23) y una treintena de actividades con la Fundación Juan XXIII Roncalli, fomentando la inclusión y el desarrollo personal a través de una actividad de coro musical.

A su vez, han colaborado con otras iniciativas de entidades como la Fundación Kike Osborne, la Fundación del Lesionado Medular, AMAFE, EMMA, grupo musical Alma Libre, adELA, Asociación Ana Carolina Díez Mahou, embajada de Ucrania, Residencia Las Jaras o la Asociación Aeryo.