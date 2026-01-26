El banco de productos Acompartir reparte más de 1,6 millones de artículos no alimentarios en 2025

Archivo - El banco de productos Acompartir repartió en 2025 más de 1,6 millones de artículos no alimentarios - JAVIERVALEIRO, ACOMPARTIR - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El banco de productos no alimentarios Acompartir ha repartido en 2025 más de 1,6 millones de artículos donados por 60 empresas, que han servido para ayudar a más de dos millones personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

De esta forma, la entidad ha detallado en un comunicado que ha repartido el equivalente a 730 toneladas, con un valor estimado de 8 millones de euros. La mayor parte han sido artículos de higiene personal (665.563 unidades) y limpieza (596.733), junto a productos de hogar, cosmética, papelería, juguetes, ferretería, calzado y ropa.

Para la distribución de estos productos, la entidad cuenta con una red de 62 puntos de reparto, ubicados en distintas ciudades de todo el territorio nacional. Este modelo logístico permite acercar los recursos a las entidades sociales de forma eficiente y minimiza los gastos logísticos.

"Los productos no alimentarios siguen siendo grandes olvidados, pese a ser imprescindibles para garantizar unas condiciones de vida dignas, ya que permiten mantener la salud, la autoestima y la normalidad en el día a día de muchas personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad", ha señalado la directora de Acompartir, Leticia López-Cotelo.

Esta mercancía procede de 'stocks' de productos nuevos que han quedado fuera del circuito comercial por motivos ajenos a su calidad. Por ejemplo, artículos no vendidos, descatalogados, con ligeras taras en el embalaje, devoluciones sin abrir o cambios de campaña, formato o 'rebranding'.

En este sentido, Acompartir ha recordado que, según estimaciones del sector, las empresas españolas pierden alrededor de 400 millones de euros anuales en productos que no logran vender, a lo que se suman los costes derivados de su almacenamiento, mantenimiento y posterior eliminación.

En 13 años de actividad, el banco de productos gestionado por la Fundación Acompartir ha repartido más de 29 millones de productos no alimentarios en alianza con 710 entidades sin ánimo de lucro.