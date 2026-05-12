Banco Santander reparte más de 620.000 euros entre 17 ONG a través del programa solidario 'Euros de tu Nómina'

Banco Santander reparte más de 620.000 euros entre 17 ONG a través del programa “Euros de tu Nómina” - Europa Press

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha destinado 627.843 euros a 17 organizaciones sociales a través de su programa 'Euros de tu Nómina', una iniciativa impulsada por sus empleados para apoyar a colectivos vulnerables, como ha dado a conocer la entidad.

En un acto celebrado este martes ante más de 700 asistentes y con la participación de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y el tenista Rafa Nadal, se ha reconocido a las 17 iniciativas seleccionadas por los empleados del Banco en España, que recibirán ayudas para financiar sus proyectos.

Con el objetivo de apoyar tanto a grandes iniciativas como a proyectos medianos y pequeños, en cada una de las cuatro categorías de la convocatoria se han seleccionado cuatro entidades ganadoras: tres de ellas recibirán 42.990 euros y la otra, 22.990 euros. Además, en esta edición, se ha concedido un premio especial de 20.000 euros.

Así, los premiados han sido seleccionados en las categorías de 'Discapacidad', 'Inclusión Social', 'Salud', 'Cooperación Internacional' y un reconocimiento especial.

En concreto, en la categoría de 'Inclusión Social', han sido seleccionadas Avante 3, cuyo proyecto 'Brújula' promueve la inclusión y la autodeterminación de personas con discapacidad intelectual; y Fundación Redmadre, que impulsa la inserción laboral de 150 mujeres embarazadas o madres recientes en situación de vulnerabilidad a través de mentoring, formación y acceso al empleo.

Además, se ha premiado a Obra Social Apostólicas del Corazón de Jesús, que promueve la inserción laboral de 40 personas sin hogar mediante itinerarios formativos, acompañamiento individualizado y formación en competencias digitales; y a Integración para la Vida, que desarrolla el programa de formación y acompañamiento 'Cuenta Conmigo', para 50 jóvenes en riesgo de exclusión social.

En el ámbito de 'Discapacidad', las entidades premiadas han sido Asociación Talismán, que desarrolla el proyecto 'Green Project Talismán', centrado en la formación en agricultura regenerativa, energías renovables e innovación para personas con discapacidad intelectual en entornos rurales; y Fundación Upacesur Atiende, que impulsa la neurorrehabilitación de más de 500 menores con alteraciones neurológicas mediante el uso de robótica inmersiva y realidad virtual.

A ellas se suman Fundación Alas, que desarrolla un programa de acompañamiento integral para 35 personas con discapacidad intelectual, mejorando su bienestar en el tramo final de sus vidas; y la Asociación Esclerosis Múltiple Collado Villalba, que ofrece atención sociosanitaria integral a personas con enfermedades neurológicas.

En la categoría de 'Salud', los proyectos seleccionados son los de Andex, que prestará apoyo socioeconómico a 100 familias de niños con cáncer para garantizar la continuidad de sus tratamientos; y la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) que, a través de su proyecto 'Juntos Contigo', busca mejorar de la calidad de vida de 65 menores con enfermedades raras y sus familias, ofreciendo un acompañamiento integral que combine orientación social y terapias especializadas.

También se ha reconocido a Fundación Dignia, que impulsa un modelo de atención paliativa integral para personas con enfermedades avanzadas, combinando apoyo sanitario, psicológico y social; y a la Fundación Josep Carreras por su proyecto 'Un hogar lejos de casa', que facilitará alojamiento gratuito a 120 pacientes oncohematológicos y a sus familias que deben desplazarse a Barcelona para recibir tratamiento especializado.

En 'Cooperación Internacional', han sido reconocidas Fundación Hakuna Revolution, que construirá un refugio en Manila para menores que viven en la calle; Fundación Acción Marianista, que formará a 200 mujeres en pobreza extrema en la Patagonia argentina en distintos oficios; Fundación ACOES Honduras, que apoyará con becas, formación y alimentación a 500 jóvenes en situación de vulnerabilidad; y Fundación Mozambique Sur, que capacitará a 165 mujeres rurales en agricultura sostenible y apicultura para mejorar sus ingresos y la seguridad alimentaria de sus comunidades.

Además, en esta convocatoria se ha concedido un reconocimiento especial a la Fundación Acrescere por su proyecto Casa Maná, centrado en la prevención del suicidio juvenil. La iniciativa contempla un hogar temporal y centro de día no sanitario en Madrid para 40 jóvenes de entre 18 y 30 años en situación de alto riesgo. A través de acompañamiento terapéutico y un itinerario ocupacional con actividades como talleres artísticos, deporte y ocio saludable, el programa busca ayudarles a reconstruir su proyecto vital.

Cada año, las ONG ganadoras se incorporan a la Red Solidaria Santander, formada por más de 200 organizaciones en España que nace con el objetivo de ir más allá de la financiación puntual y construir relaciones a largo plazo. Esta red permite compartir conocimiento, fortalecer alianzas y ampliar el impacto conjunto, con el foco en la gestión y sostenibilidad financiera, la digitalización y el liderazgo institucional.

En su intervención, Botín ha resaltado la importancia esta iniciativa pues, como ha destacado, "el mensaje de estos premios es un mensaje de esperanza, un mensaje de optimismo y un mensaje de lo mucho que podemos hacer juntos para transformar vidas". "Y esto son realidades que hacéis posible las organizaciones que estamos reconociendo hoy", ha apostillado.

Además, ha subrayado la implicación de los equipos de Banco Santander y de los voluntarios para generar impacto: "Demuestra el poder que hay en cada uno de nosotros para transformar vidas. Es lo que nos permite tener este impacto".

Por su parte, Nadal ha puesto en valor la importancia de generar oportunidades para quienes más lo necesitan: "A lo largo de mi carrera he aprendido que el esfuerzo y las oportunidades marcan la diferencia. Por eso es tan importante apoyar a quienes lo tienen más difícil. La educación y el deporte son herramientas muy potentes para abrir camino y construir un futuro mejor".

Además, ha reconocido la importancia de este programa, que reconoció a la Fundación Rafa Nadal en su decimocuarta edición. "Es un ejemplo del compromiso real de Banco Santander, de sus empleados y de su presidenta con la sociedad. Su impacto en la vida de tantas personas merece un reconocimiento especial", ha aseverado.

279 PROYECTOS PRESENTADOS EN ESTA EDICIÓN

En esta edición se han presentado 279 proyectos sociales, de los cuales un comité interno eligió 32 finalistas. Posteriormente, los proyectos ganadores fueron seleccionados mediante votación online por los empleados del Banco en España.

Los 17 proyectos ganadores recibirán ayuda gracias al Fondo 'Euros de tu Nómina', formado por las aportaciones de los empleados que participan mediante una donación mensual a través de su nómina que el banco iguala. En 2025, el Fondo alcanzó los 627.843 euros.

Desde su origen, 'Euros de tu nómina' ha apoyado cerca de 200 proyectos sociales, ha destinado más de 7 millones de euros y ha contribuido a mejorar la vida de más de 600.000 personas en 26 países.

'Euros de tu Nómina' se complementa con otras convocatorias relevantes como 'Santander Ayuda', impulsada por la Fundación Banco Santander, o 'Comprometidos somos más', orientada a apoyar proyectos sociales con impacto en colectivos vulnerables. Asimismo, el Banco impulsa programas como 'BEST África', que apoya a mujeres emprendedoras en países como Senegal, Marruecos, Mozambique o Gambia.