Bezoya se une a Gravity Wave para recoger 10.000 kilos de plástico en el Mar Mediterráneo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bezoya, la marca de agua mineral natural de Pascual, ha firmado un acuerdo de colaboración con la empresa española de impacto social y ambiental Gravity Wave para recoger hasta 10.000 kilos de plástico de los puertos y del fondo del Mar Mediterráneo, el Mar Cantábrico y el Océano Atlántico.

En la actualidad, el plástico representa el 95% de los residuos que flotan en el Mediterráneo, según los últimos datos de WWF. En este contexto, la marca de Pascual ha lanzado el proyecto, 'Bezoya for the Oceans', con el que tiene la ambición de "recoger todo el plástico posible que no ha tenido una segunda vida y ha acabado en el mar", ha informado la compañía en un comunicado.

A través del 'Compromiso Bezoya', la firma apuesta por la circularidad del plástico mediante cuatro pilares: reducir, reciclar, reutilizar y recoger. En este último pilar se engloba el proyecto junto a Gravity Wave, dedicado a recoger los desechos de plástico que están en contacto con el medio ambiente para poder darles una segunda vida.

"Con este proyecto seguimos avanzando en el 'Compromiso Bezoya' con un nuevo hito en el sector al conseguir recuperar el plástico que no llega al circuito de reciclaje, porque acaba en el mar y darle una segunda vida", ha afirmado el director del Negocio de Bezoya, Juan Luis González.

Por su parte, el responsable de Alianzas de Gravity Wave, Alvaro Garcia Artiñano, ha señalado que "este acuerdo supone un paso muy importante" para la misión de la compañía.

"Es un orgullo poder contar con el apoyo de una de las compañías más importantes de nuestro país y en concreto con una de las marcas más reconocidas y comprometidas con la sostenibilidad en el sector. Tenemos la firme convicción de que este es solo el inicio de un largo recorrido juntos para seguir luchando por unos mares libres de plástico y una economía circular real", ha indicado.

El primer año de colaboración comienza este próximo mes de julio con la recogida de plásticos, a través de los pescadores tradicionales, que aprovecharán sus salidas a faenar para recolectar todo tipo de residuos plásticos de las profundidades del mar y redes de pesca descartadas en los puertos.

UNA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD

Según ha informado la compañía, Bezoya fue pionera en el uso de plástico reciclado (rPET) desde el año 2017 convirtiéndose en una de las primeras compañías en apostar por este tipo de material.

"Desde 2022, no utilizamos plástico nuevo en nuestros envases, reutilizando el ya existente, por eso todas nuestras botellas son 100% hechas de otras botellas. Como siempre, somos inconformistas y ahora queremos luchar para que el plástico no sea un problema en los espacios naturales, como el mar, y pueda ser reutilizado de nuevo dándole infinitas vidas", ha afirmado el director del Negocio de Bezoya, Juan Luis González.

De esta forma, Bezoya continua, junto a Gravity Wave, potenciando la circularidad total del plástico gracias a este proyecto en el que van a recoger hasta 10.000 kilos de plástico en el Mar Mediterráneo.