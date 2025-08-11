CaixaBank reconoce a dos empresas de Canarias por contribuir a la vacunación de más de 65.000 niños en países africanos

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las empresas canarias Encuentro Modas y Canaauto han sido reconocidas por sus diez años de colaboración con la Alianza para la Vacunación Infantil, impulsada por la Fundación "la Caixa" y Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates y la colaboración del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), que ha permitido contribuir a vacunar a más de 65.000 niños de país de África entre 2014 y 2024.

Ambas empresas han contribuido a vacunar a niños en países de África contra enfermedades prevenibles, pero aún letales en muchas regiones del mundo, según ha informado CaixaBank en nota de prensa, tras indicar que el acto se ha desarrollado en la sede de CaixaBank en Santa Cruz de Tenerife y ha contado con la presencia del director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso.

En el acto estuvieron Sara Lorenzo y Cleo Benusiglio, por parte de Encuentro Moda; e Ignacio Armas, en representación de Canaauto. El encuentro ha permitido poner en valor el impacto colectivo de esta iniciativa pionera de responsabilidad social corporativa, que lleva más de 18 años promoviendo el acceso a vacunas en países en vías de desarrollo.

El director territorial de CaixaBank en Canarias incidió en la "importancia" de que "entre todos" se siga "fortaleciendo esta alianza empresarial" para la vacunación infantil, ya que "ha demostrado de manera rotunda que se puede cambiar el destino de muchos niños y niñas que viven en contextos de gran vulnerabilidad".