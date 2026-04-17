Casi 3.000 personas realizaron proyectos a través de los 35 programas promovidos por Impact Hub en España en 2025

Celebración del 15º aniversario de Impact Hub Madrid. - IMPACT HUB

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.772 personas han visto impulsados sus proyectos a través de los 35 programas que ha desarrollo Impact Hub en España junto a empresas y Administraciones públicas, como recoge en su Memoria Anual de 2025.

En este sentido, destacan la Red de Mentores de Madrid Emprende del Ayuntamiento de Madrid, Misión con la Agencia Digital de Andalucía (ADA) para acelerar el crecimiento de startups andaluzas, Acelera Startups junto a la EOI para acompañar a proyectos innovadores, el Lab de Recursos Hídricos con Aigües de Barcelona o la segunda edición de los Premios Fundación Moeve. Además, Impact Hub ha activado 65 alianzas y acuerdos con organizaciones a través de su red de colaboradores.

La Memoria incide en que Impact Hub ha afianzado en 2025 su posicionamiento como ecosistema global que articula comunidad, espacios y servicios para acelerar la transformación de empresas y emprendedores hacia modelos sostenibles y de impacto.

De este modo, coincidiendo con el 20 aniversario de la red global y los 15 años de Impact Hub Madrid, la organización ha intensificado su contribución al cambio sistémico mediante la conexión de su ecosistema y el desarrollo de soluciones colaborativas a través de sus tres líneas de actividad: consultoría y proyectos, espacios de coworking y comunidad, y eventos.

Además, el 15 aniversario de Impact Hub en España, celebrado el pasado 2 de diciembre, reunió a más de 100 agentes del ecosistema de impacto en un proceso de escucha y reflexión colectiva que ha dado lugar a una hoja de ruta para conectar innovación sistémica, territorios y liderazgo con el propósito de avanzar hacia una economía regenerativa de impacto. Ese trabajo queda recogido en el documento 'Futuros globales, impactos locales. Herramientas para el cambio sistémico'.

Impact Hub Madrid recuerda que cuenta con cinco espacios, a los que se une el espacio de Impact Hub Barcelona, el de Impact Hub Málaga y dos en Lisboa. La comunidad, formada por más de 2.000 personas, ha realizado más de 230 iniciativas, con una alta tasa de ocupación de los espacios de trabajo durante 2025.

Por otro lado, a lo largo del año, la organización ha celebrado 642 eventos en los que han participado más de 23.000 personas. Estos eventos han combinado formatos diversos -foros sectoriales, eventos corporativos, experiencias comunitarias o encuentros de liderazgo- con un objetivo común: generar conversaciones relevantes, activar conexiones y facilitar la colaboración entre actores públicos, privados y sociales.

Además, en 2025 la organización ha cedido espacios a 43 ONG y empresas sociales por valor de más de 82.000 euros, reforzando su compromiso con el acceso y la inclusión dentro del ecosistema de impacto.

Por otro lado, durante el pasado ejercicio, Impact Hub Madrid ha desarrollado su propia Teoría del Cambio para inspirar, conectar e impulsar a los diferentes actores hacia una economía de impacto colectiva y colaborativa.

Entre sus objetivos a largo plazo figuran impulsar iniciativas multistakeholder que resuelvan retos sociales desde la colectividad, y contribuir a generar un impacto integrado en los ecosistemas locales.

Uno de los avances ha sido el desarrollo de nuevas herramientas de medición de impacto. Así, Impact Hub ha mejorado su sistema de evaluación, incorporando el Impactómetro, una metodología que analiza cinco dimensiones clave (comunidad, colaboración, capacidades, sostenibilidad económica e impacto sistémico), que permite cuantificar resultados y comprender mejor el valor generado, además de orientar la toma de decisiones hacia una mejora continua. En paralelo, la organización ha reforzado la escucha activa tanto de su comunidad como de sus clientes, integrando datos y aprendizaje en el diseño de sus servicios y proyectos.

Impact Hub cuenta con 120 profesionales distribuidos entre Madrid, Barcelona, Málaga y Lisboa. En 2025, ha reforzado su apuesta por el desarrollo del talento, alcanzando 4.074 horas de formación, prácticamente el doble que el año anterior. Además, ha puesto en marcha en 2025 un Plan integral de mejora de la experiencia del trabajador, con el objetivo de acompañar los cambios en la organización y fortalecer el compromiso interno.

"Somos conscientes de que la complejidad de los retos actuales exige abordarlos desde la innovación sistémica, con un enfoque mucho más colaborativo donde los distintos actores trabajen juntos para encontrar soluciones, porque el impacto ya no puede entenderse como una suma de iniciativas aisladas. El futuro no se construye en solitario. Se crea en red, desde lo local y con impacto real. Necesitamos conectar talento, organizaciones y territorio para generar cambios estructurales que transformen la economía desde dentro", explica el CEO de Impact Hub, Antonio González.