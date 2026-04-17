Más de 200 personas atenderán a partir de la próxima semana en CCOO a migrantes que quieran acceder a la regularización

La secretaria confederal de Migraciones y Atención a las personas de CCOO, Sofía Castillo, ofrece una rueda de prensa sobre el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas atenderán a partir de la próxima semana en Comisiones Obreras (CCOO) a migrantes que quieran acceder a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno.

"Estamos trabajando en esta red de colaboración y asistencia para las personas migrantes y para ello vamos a contar con casi más de 200 personas que desde las sedes y desde las oficinas del sindicato en todo el país ayudarán a las personas migrantes para que hagan su solicitud ante la Administración", ha asegurado este viernes la secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas, Sofía Castillo.

Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa en la sede de CCOO en Madrid con motivo del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

También ha agradecido y reconocido a la sociedad civil, a las asociaciones y a las organizaciones de personas migrantes por haber impulsado la regularización extraordinaria, así como por el trabajo de estas "para garantizar su éxito", que ha dicho que es "lo más importante".

En este sentido, ha explicado que CCOO forma parte de la lista de colaboradores oficiales de la Administración en este proceso extraordinario, para lo que ha añadido que el sindicato empleará su estructura territorial "para informar, asesorar y gestionar solicitudes asegurando que nadie se quede atrás".

Para ello, ha detallado que habilitarán a partir de la próxima semana tres vías de atención: de forma presencial, siempre con cita; un número de teléfono y un Whatsapp. Además, pondrán a disposición de los interesados, en todas sus sedes, folletos con información sobre la regularización.

"Desde el momento que estas personas confíen su solicitud a Comisiones Obreras, van a recibir información de cada uno de los pasos que vayamos avanzando. El proceso es totalmente gratuito. Ninguna persona va a tener que pagar nada", ha señalado.

El proceso de regularización abre tres vías para que las personas que se encuentran en situación irregular accedan a la residencia: a través de trabajo, familia o acreditar vulnerabilidad. Esta última es una de las principales dificultades que están encontrando los extranjeros.

CERTIFICADO DE VULNERABILIDAD

En esta línea, Castillo ha afirmado que "todas las entidades colaboradoras" podrán emitir el certificado de vulnerabilidad que exige el procedimiento.

Igualmente, ha señalado que el sindicato espera "tener todo listo" la próxima semana, entre el lunes y el martes, para poder lanzar la campaña "lo antes posible" y que "la mayor gente posible se pueda acceder a esta regularización". "Hemos querido ser prudentes", ha añadido.

Por otro lado, respecto al acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, ha indicado que estos partidos "tienen un interés en que esta gente no se regularice" y ha agregado que "quieren personas sin derechos, personas para explotarlas".

Finalmente, preguntada por si a CCOO le "preocupa" que la regularización pueda suponer una contención de las subidas salariales en los sectores con más tensión de mano de obra, Castillo ha respondido que "todo lo contrario". Así, ha destacado que las personas que se van a regularizar "están cobrando menos" y que los empresarios "se estaban aprovechando de esa situación, bajando el precio de los sectores".

"Por lo tanto, estas personas que se van a regularizar y van a poder exigir sus derechos, porque no es que no los tengan. Lo que no han podido hasta ahora es exigirlos. Por lo tanto, para nada entiendo que vaya a tener nada que ver con el salario mínimo, todo lo contrario", ha concluido.