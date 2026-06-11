La casilla Empresa Solidaria recaudó más de 124 millones de euros en 2025, la cifra más alta desde su creación en 2018

Imagen de la campaña Casilla Empresa Solidaria 2026 - CASILLA EMPRESA SOLIDARIA

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La casilla Empresa Solidaria recaudó más de 124 millones de euros en la última campaña de la renta --la cifra más alta desde su creación en 2018--, tras marcarla más de 373.000 empresas en la presentación de su Impuesto de Sociedades y destinar un 0,7% de su tributación a financiar proyectos sociales, un máximo histórico en términos de participación.

"En el 2019, concretamente, cuando comenzábamos esta iniciativa, recaudábamos 33 millones. Hoy estamos en 124", ha explicado este jueves la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, María José Juárez, en la presentación de la campaña 'Casilla Empresa Solidaria 2026', en la que han participado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, y el director general de Forética, Germán Granda.

La Casilla Empresa Solidaria 2026 podrá marcarse durante el periodo de presentación del Impuesto de Sociedades, entre el 1 y el 25 de julio, en el apartado de fines sociales en la casilla 00073 del modelo 200 y en la casilla 069 del modelo 220. Se trata de un gesto voluntario y sin coste para las empresas y con el que las participantes pueden solicitar su Sello Empresa Solidaria, que acredita y visibiliza su compromiso social.

En la presente campaña, aplicando un 0,7% a la recaudación del Impuesto de Sociedades prevista por el Ministerio de Hacienda, si todas las empresas marcaran la Casilla Empresa Solidaria en la declaración de este tributo el máximo importe que se podría obtener sería de 295 millones de euros.

"Todavía queda, claro que queda. Por eso estamos aquí, porque queremos incentivar a las empresas a que marquen, queremos incentivar a la administración a que nos ayude a la difusión y a las entidades que sigan ahí, como lo están haciendo hasta ahora", ha afirmado Juárez.

En cuanto a los datos relativos a la última campaña de la renta, ha detallado que en 2025 una de cada cinco empresas marcaron la casilla, lo que supone el 22% frente a otros años en los que representaba el 2 o 3%.

Respecto al tipo de empresas, la directora ejecutiva ha dicho que más del 50% de la recaudación proviene de empresas que facturan más de 1.000 millones de euros y que "cada vez más pymes, que es el tejido empresarial muy importante en este país, están apoyando la iniciativa".

La participación está ampliamente extendida en España, pero destacan Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana como los tres territorios con mayor volumen de empresas que marcan la casilla. "El crecimiento se ha generalizado en todo el territorio e indica una expansión real de la iniciativa", ha apostillado.

Sobre el tipo de sectores qué están apoyando esta iniciativa, Juárez ha señalado que, sobre todo, son empresas de servicios, financieras y seguros, seguidas de empresas de comercio, hostelería y restauración; y empresas de construcción, servicios y actividades manufactureras. "Es una iniciativa transversal, es capilar y llega a todo tipo de empresas", ha comentado.

En cuanto al impacto del proyecto, más de 1.200 proyectos de más de 344 entidades sociales a nivel estatal se han financiado en 2025 gracias a esta iniciativa. En el ámbito autonómico, la cifra se eleva a casi 10.000 proyectos desarrollados por más de 3.500 entidades.

GARANTIZAR DERECHOS, REDUCIR DESIGUALDADES

"Estamos hablando de garantizar derechos, de reducir desigualdades y de mejorar la calidad de la vida de las personas y fundamentalmente de las personas en situación de vulnerabilidad", ha declarado la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector.

Por su parte, el presidente de la entidad, Luciano Poyato, ha achacado el crecimiento de esta iniciativa al "conocimiento" y al "saber que existe esta posibilidad". "En el momento que una empresa descubre esta posibilidad, ya no va a renunciar a ello", ha manifestado.

Mientras, el director general de Forética, Germán Granda, ha añadido que "para las empresas que trabajan de una forma decidida pensando el futuro tanto de la empresa como el futuro del país, como el futuro de las personas, la integración de los aspectos sociales y ambientales se ha convertido en la forma actual de hacer empresa". "No hay otra", ha indicado, al tiempo que ha agregado que es "absolutamente fundamental" que todo el mundo conozca y marque la casilla.

Luciano Poyato ha lazado un último mensaje a las empresas: "Que os animéis, que podéis cambiar muchas situaciones que son injustas, que se puede hacer más de lo que la empresa hace por sí misma, y sobre todo, que es una herramienta muy sencilla, es accesible y no va a tener coste ninguno".

MÁS DE 413 MILLONES DE EUROS DESDE SU CREACIÓN

Desde su puesta en marcha en 2018, la Casilla Empresa Solidaria ha recaudado ya más de 413 millones de euros destinados a financiar proyectos sociales desarrollados por entidades del Tercer Sector.

Con la recaudación de las campañas Casilla Empresa Solidaria y X Solidaria de 2024, en 2025 se financiaron 1.296 proyectos a nivel estatal desarrollados por 344 entidades sociales, además de otros 9.829 proyectos autonómicos impulsados por 3.567 entidades.

El coste medio por programa financiado fue de 72.482 euros, un 7,11% menos con respecto al año anterior, acumulando así dos años consecutivos de descenso. En 2025 se incorporaron 77 nuevas entidades beneficiarias en relación con el ejercicio anterior.

Estos proyectos abarcan ámbitos como Tercer Sector y voluntariado, derechos de las personas con discapacidad, violencia de género, inclusión social, migraciones o derechos de la infancia y adolescencia.