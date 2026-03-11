CEPES identifica 176 iniciativas formativas y académicas relacionadas con la Economía Social en el curso 2025-26

CEPES publica una nueva edición del informe 'La Economía Social en la formación universitaria de postgrado. Curso 2025-2026' - CEPES

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha publicado una nueva edición del informe 'La Economía Social en la formación universitaria de postgrado. Curso 2025-2026', que constata el avance de la presencia de este modelo empresarial en la formación universitaria, así como una creciente especialización y diversificación de la oferta académica vinculada a este ámbito.

El estudio identifica 176 iniciativas formativas y académicas relacionadas con la Economía Social, de las cuales 145 corresponden a acciones formativas de postgrado, 28 a cátedras universitarias y 3 a programas de doctorado, según informa CEPES.

De la oferta formativa analizada, el 57% corresponde a programas especializados en Economía Social, mientras que el 43% restante integra contenidos vinculados a este ámbito en titulaciones relacionadas con la innovación social, el emprendimiento, la sostenibilidad o el desarrollo territorial.

El informe distingue, por un lado, formación específica en Economía Social como cooperativismo, tercer sector, emprendimiento social, inserción sociolaboral y vivienda cooperativa; y por otro lado, formación relacionada con la Economía Social como innovación social, desarrollo local y sostenibilidad, economía circular, emprendimiento y sector agroalimentario y medio rural.

Asimismo, el estudio pone de relieve el peso predominante de la formación permanente universitaria y modalidades educativas vinculadas al aprendizaje a lo largo de la vida, que concentra más de tres cuartas partes de las acciones formativas identificadas, lo que refleja el creciente interés por la especialización profesional en este ámbito.

Durante el curso académico 2025-2026, añade que se han creado cinco nuevas cátedras universitarias impulsadas por la Universidad de Alicante, la Universidad de Almería, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Córdoba y la Universidad de La Rioja. Estas iniciativas contribuyen a reforzar la presencia institucional de la Economía Social en el sistema universitario y a ampliar su implantación territorial, según CEPES.

Por comunidades autónomas (CC.AA.), Cataluña concentra el 26,9% de la oferta formativa, seguida de Andalucía con un 17,2%, la Comunidad Valenciana con el 15,2% y Madrid con un 14,5%. Estas CC.AA. en conjunto agrupan una parte muy relevante de las iniciativas identificadas. También destacan territorios como el País Vasco con un 8,3% y Castilla y León con el 6,9%, donde existe una presencia significativa de programas formativos vinculados a la Economía Social.

OTRAS INICIATIVAS

El informe recoge también otras iniciativas que, sin formar parte de programas formativos reglados de postgrado, constituyen espacios relevantes de formación, investigación y transferencia de conocimiento en torno a la Economía Social dentro del ámbito universitario.

Entre ellas destaca la Semana Universitaria de la Economía Social, organizada por la Red Española Interuniversitaria de Institutos y Centros de Investigación en Economía Social (ENUIES) y convocada por el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC).

Esta iniciativa se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro entre el mundo académico y el sector de la Economía Social. En su séptima edición, celebrada del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026, se han desarrollado más de 150 actividades en 41 universidades de España, Portugal y América Latina.

El estudio también destaca la labor investigadora y divulgativa impulsada por CIRIEC-España, que promueve congresos científicos, encuentros académicos y publicaciones especializadas dedicadas al análisis de la Economía Social. A ello se suman las actividades de la red ENUIES y los encuentros de la Red de Jóvenes Investigadores en Economía Social (REJIES), orientados a fomentar la cooperación científica y la difusión de nuevas investigaciones en este ámbito.

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, señala que, "aunque cada vez son más las universidades y centros que incorporan programas formativos vinculados a la Economía Social, la oferta sigue siendo limitada y cuenta con un amplio margen de mejora".

En este contexto, Pedreño ha enfatizado en la importancia de avanzar en la integración estructural de la Economía Social en el sistema educativo, apelando a la corresponsabilidad del conjunto de actores académicos, institucionales y sociales.

"Es fundamental que la formación en Economía Social forme parte de los itinerarios académicos reglados, de manera que los colegios, institutos, universidades, centros de Formación Profesional y diferentes espacios educativos incorporen la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento vinculadas a este modelo empresarial", afirma.

A través de este estudio, CEPES busca visibilizar la oferta académica existente y contribuir a impulsar la formación de profesionales especializados en este modelo empresarial.