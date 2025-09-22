Crue y Fundación ONCE ofrecen más de 300 becas de prácticas para universitarios con discapacidad

Archivo - Fundación ONCE y Crue Universidades Españolas ofrecen becas de prácticas para universitarios con discapacidad. - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Crue Universidades Españolas y Fundación ONCE han convocado por décimo año consecutivo un programa de becas para la realización de prácticas externas por parte de estudiantes universitarios con discapacidad, una iniciativa que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus.

De esta beca se podrán beneficiar 309 universitarios con discapacidad en 61 universidades españolas. Según han explicado sus impulsores en un comunicado, la intención del programa es mejorar la carrera profesional de los universitarios con discapacidad, "a quienes facilita el acceso a una primera experiencia laboral".

Las becas están dotadas con 2.000 euros por alumno, que las universidades deberán destinar a la remuneración de los estudiantes, que reciben hasta 600 euros al mes durante tres meses, y al pago de la seguridad social y otros gastos de gestión. El periodo de las prácticas podrá desarrollarse en grandes empresas, pymes, microempresas, entidades de la Economía Social y del tercer sector, así como en otras instituciones y entidades públicas o privadas.

REQUISITOS Y PLAZOS

Podrán beneficiarse de este programa de prácticas en empresas los alumnos universitarios que tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y estén matriculados en grado o máster (oficial o propio) en alguna universidad española, fundación universitaria o centro adscrito.

Los universitarios que quieran hacer prácticas tienen hasta el 10 de diciembre para presentar sus solicitudes a través de la web de becas de Fundación ONCE ('http://becas.fundaciononce.es') y podrán comenzar a partir del día siguiente a la resolución y hasta el 31 de diciembre de 2026.

Según han explicado, se priorizará a los estudiantes de último curso que hayan superado más del 50% de los créditos de grado o master del correspondiente título universitario sin haber disfrutado aún de prácticas académicas, según criterio de la propia universidad.