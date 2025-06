EDP Energía Solidaria ayuda a 620.000 personas con proyectos de transición energética: "Me han devuelto la vida"

"No hay edad para aprender, para enseñar, para dar una sonrisa a la gente", dice Graciela, una de las beneficiarias

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

EDP Energía Solidaria ha ayudado a 620.000 personas a salir de la vulnerabilidad social con 200 proyectos de transición energética a lo largo de sus diez de trayectoria en España. Entre ellos, formación en tecnología a poblaciones rurales, impulso de la movilidad inclusiva para personas con autismo y renovación de hogares vulnerables para que tengan más eficiencia energética.

Este jueves, ha celebrado esta década de proyectos sociales en el evento EDP Energía Solidaria 2025: Diez años de compromiso social, organizado por la Fundación EDP y Europa Press en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid.

"Este programa me ha devuelto la vida", ha destacado Graciela Veledero Abad, que participa en las actividades de AFIM 21 con mayores con problemas neurodegenerativos.

Entre otras iniciativas, acude a colegios a educar a jóvenes sobre eficiencia energética. En ese marco, ha destacado que "no hay edad para aprender, para enseñar, para dar una sonrisa a la gente".

A lo largo del acto, se han presentado distintas inciativas impulsadas por EDP, así como testimonios de las personas sobre las que han impactado. Así, el responsable de Factoría F5 Madrid, Jorge Martínez, ha hablado sobre Adrián, uno de los alumnos de la escuela virtual, gratuita y solidaria de la organización con grupos "100% rurales".

En el momento de llevar a cabo la formación, este joven se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y ahora es dueño de una pequeña consultora. "No se ha movido del pueblo del que se formó con F5. En su día no le llegaba casi Internet. Ahora, es un empresario más que su mercado no es Asturias, no es España, es el mundo", ha destacado.

La responsable del proyecto MovilizaTEA de la Federación Autismo de Castilla y León, Rocío González, ha relatado como un conductor de autobús de Valladolid les expresó su agradecimiento por las acciones de sensibilización que la organización lleva a cabo en el marco de su proyecto de movilidad inclusiva para personas con autismo.

Gracias a este tipo de formaciones, pudo tranquilizar a un niño con autismo que se encontraba con su madre y que no quería bajarse del vehículo. "Con ciertas herramientas y ciertas habilidades pudo sostener esa situación, pudo tranquilizar a esa persona", ha subrayado.

"HABÉIS TRAÍDO LA DIGNIDAD A MI CASA"

Por otro lado, la cofundadora y coordinadora del área de asesoría energética de Soccaire, Belén Sánchez Martínez, ha hablado sobre su iniciativa 'Hogares que merecen ser habitados', con la que han "auditado" 300 viviendas de personas vulnerables.

Entre otras, las de Gregorio, un hombre valenciano, viudo, con dos hijos, uno de ellos con una discapacidad muy grande. Con un presupuesto de 3.000 euros, sustituyeron las ventanas de la casa, la nevera y el sistema eléctrico, a lo que Gregorio respondió diciéndoles que habían traído la dignidad a su hogar.

La responsable de Programas de Fundación Tomillo, Raquel Martín Ramos, ha hablado sobre un joven de 21 años, migrante irregular, que cursó su formación en empleos verdes a través de la especialización en cubiertas fotovoltaicas. Un año y medio después de realizar la formación y las prácticas, tiene un trabajo, una red de apoyo y una situación económica que le permite pensar en un proyecto vital.

A su vez, Mar Carrascal Moraga, usuaria de los proyectos de DOWN Madrid, ha valorado la importancia de que todo el mundo tenga un trabajo. Mar participa en una sala sostenible de eventos en la que trabajan personas con dispacidad intelectual.

TRABAJAR EN RED Y TENER UN PROPÓSITO COMÚN

La cofundadora y directora general de Canvas Estrategias Sostenibles, Isabel López Triana, ha incidido en que las empresas tienen que aplicar la "escucha activa" cuando las entidades del tercer sector se acercan para proponerles un proyecto. "Cómo podemos trabajar juntos. Esa idea de trabajar en red, insistir en tener un propósito común que haga que el poder de transformación e impacto sea cada vez más grande", ha pedido.

Por su lado, la directora general de la Fundación EDP, Vanda Martins, ha recalcado que para que la transición energética sea "inclusiva y justa", esta debe contar con la participación activa y el conocimiento del tercer sector.

"Nos vamos con muchas ideas, algunas certezas y seguramente más preguntas. Pero también con algo muy valioso: la convicción de que, si colaboramos, si escuchamos, y si seguimos apostando por un modelo de desarrollo justo, el impacto social puede llegar mucho más lejos", ha concluido Martins.

"LA TRANSICIÓN NO SERÁ JUSTA SI NO ES INCLUSIVA"

El evento ha contado con la participación de la directora general de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, que ha incidido en las cifras del programa: 620.000 beneficiarios y 200 proyectos en sus 20 años de historia, diez en España.

Por su lado, el presidente de la Fundación EDP, Manuel Menéndez, ha recalcado que este programa ha sido una expresión de su visión sobre cómo "la transición energética no será justa si no es también inclusiva". Según ha recalcado, para que el progreso sea "verdadero", es necesario optar por aquellas alternativas que sitúan a las personas en el centro. Por ello, ha agradecido su presencia a Europa Press y a las entidades presentes.