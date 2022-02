La educación digital llega a los niños refugiados en Jordania

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mensajeros de la Paz y ProFuturo, el programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación la Caixa, han renovado su acuerdo de colaboración para ampliar un proyecto educativo que beneficiará a una escuela de primaria situada en Amán y a la que asisten 320 alumnos y 20 docentes iraquíes refugiados en Jordania.

El proyecto busca integrar la innovación educativa en el aula, contribuyendo así a mejorar la calidad y a transformar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. El centro de enseñanza ha recibido equipamiento tecnológico y formación docente en competencias digitales, a través de los cuales los niños podrán seguir aprendiendo materias básicas como lengua o matemáticas y desarrollar las habilidades necesarias para afrontar los retos de la era digital.

Para Laila, una alumna de 12 años, ProFuturo es el primer acercamiento al mundo digital. Hasta ahora no había usado internet ni dispositivos digitales. "Me gusta mucho aprender y practicar con la tablet, es fácil y muy divertido", comenta.

Ayat es la coordinadora local, encargada de preparar y guiar a los docentes en el uso de la plataforma digital: "Les damos formación sobre ProFuturo en general, sobre la solución digital y sus actividades, pero también les mostramos por qué es importante para nuestras escuelas. Además, les ayudamos a preparar sus clases y les formamos en gestión del aula, en pautas de bienestar docente y en cómo tratar con los estudiantes y la tecnología".

Samir es uno de ellos. Estudió Física en Irak, pero ahora trabaja como profesor de informática. "Lo que más valoro de esta metodología educativa es que no fuerza a los alumnos a aprender, sino que aprenden disfrutando de la experiencia. No dejan de preguntar cuándo les toca clase en el aula digital", asegura.

Con la renovación del acuerdo, Mensajeros de la Paz y ProFuturo habrán logrado beneficiar a dos escuelas (en educación reglada y no reglada), 201 alumnos y 54 docentes desde 2020, año en que comenzaron a colaborar e implementaron el programa en el colegio situado en el barrio de Marka, en la capital jordana.

En 2021, se amplió el proyecto, beneficiando no solo a los alumnos iraquíes en educación no formal, sino también a los niños jordanos de la escuela reglada y a niños sirios en edad preescolar a través del uso de Antura and the Letters, un videojuego educativo diseñado para la enseñanza del árabe.

A su vez, se impulsó la formación docente a distancia y 35 docentes se formaron en innovación y en el uso de la plataforma digital de ProFuturo; 9 en el uso de Antura and the Letters; y 10 en Let's innovate, un proyecto de formación que busca motivar a los docentes para introducir la tecnología y las metodologías innovadoras en el aula.

En el acto de la firma, ProFuturo también ha formalizado la donación a Mensajeros de la Paz de la cuantía recibida por el Premio WISE a la innovación educativa que recibió en 2021, que irá destinada al nuevo proyecto.

"Siempre hemos creído que se trata de un galardón compartido con todos y cada uno de nuestros aliados. Lo vemos, además, como una oportunidad para seguir creciendo y llevar la educación digital de calidad más lejos y a más beneficiarios. De esta manera, estamos devolviendo ese reconocimiento a los verdaderos protagonistas, que son los niños en zonas vulnerables que merecen crecer y desarrollarse en igualdad de oportunidades", ha asegurado la directora general de ProFuturo, Magdalena Brier.