Empresas y administraciones piden más coordinación para aplicar la Ley Europea de Accesibilidad en España

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aplicación efectiva de la Ley Europea de Accesibilidad requiere una mayor coordinación entre administraciones públicas, asociaciones empresariales y empresas para evitar desigualdades, inseguridad jurídica y una implementación fragmentada.

Esta ha sido una de las principales conclusiones compartidas por representantes institucionales y del tejido empresarial en Madrid, en el marco de un encuentro impulsado por el Centro Europeo de Accesibilidad, AccessibleEU, en colaboración con CEOE y Fundación ONCE.

Precisamente, Fundación ONCE y CEOE han reivindicado el papel de la empresa como agente fundamental para avanzar en accesibilidad y lograr que la igualdad de oportunidades sea una realidad palpable, como han puesto de manifiesto en este encuentro.

En la inauguración, el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, ha destacado la importancia de la norma comunitaria que, desde el pasado verano, es de obligado cumplimiento y que, según ha enfatizado, "es la mejor ley posible en un marco tan amplio como es Europa".

En su opinión, se trata de avanzar en accesibilidad, "que debe ser un sello de identidad de Europa y de España". Para ello, ha añadido, las empresas son "un agente fundamental", "un aliado" y "un actor social importante" para que la igualdad de oportunidades sea una realidad palpable.

En la misma línea, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha valorado la ley como "una oportunidad para transformar la manera en la que concebimos nuestros productos y servicios" y ha señalado que si las empresas no integran la accesibilidad estarán "perdiendo además oportunidades de negocio". "La meta común debe ser no dejar a nadie atrás y poner a las personas en el centro también de la estrategia empresarial", ha aseverado.

El encuentro también ha servido para dar a conocer la labor del Centro Europeo de Accesibilidad (AccessibleEU), liderado por Fundación ONCE, que se ha consolidado como referente en la promoción de la accesibilidad y el diseño para todos en la Unión Europea.

Desde su puesta en marcha, hace tres años, ha conseguido reunir más de medio millar de buenas prácticas en su biblioteca digital y cuenta con 5.100 miembros en su comunidad de prácticas, como ha explicado el director de 'AccessibleEU' y director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, encargado de dar a conocer a los asistentes la actividad que desarrolla el Centro Europeo de Accesibilidad dando apoyo al sector empresarial para el cumplimiento de la ley.

Por su parte, la jefa del Departamento de Accesibilidad Tecnológica de Fundación ONCE, Lourdes González, ha detallado en qué consiste y cuál son las implicaciones de la Ley Europea de Accesibilidad para las empresas y ha defendido que las compañías que entienden la accesibilidad "como una oportunidad y no solo como una obligación están mejor preparadas para competir en una Europa que envejece y es cada vez más diversa". Por ello, ha argumentado que la accesibilidad "es una palanca de innovación, calidad y valor económico".

A continuación, se celebraron dos mesas redondas: la primera de ellas abordó el papel que juegan las asociaciones empresariales y en la segunda se pusieron encima de la mesa buenas prácticas en las que el diseño para todos y la accesibilidad ha permitido a las empresas un posicionamiento en el mercado.

Así, varias compañías como Samsung, Microsoft, Banco Santander, CONFEBUS, Grupo Senda compartieron cómo están incorporando criterios de accesibilidad en sus productos, servicios y procesos internos, adelantándose en algunos casos a la legislación y respondiendo a una demanda social creciente. Estas experiencias pusieron de relieve que la accesibilidad no solo elimina barreras, sino que amplía mercados, mejora la experiencia de usuario y refuerza la reputación corporativa.

En el debate también se abordó el papel de las asociaciones empresariales como actores clave para trasladar la normativa a la realidad de cada sector, especialmente en ámbitos estratégicos como el financiero, el transporte, la tecnología o los servicios digitales. En este sentido, representantes empresariales han coincidido en que la accesibilidad debe integrarse desde el diseño, como parte de la innovación y la competitividad, y no como una adaptación tardía.

Por todo ello, desde AccessibleEU se insistió en la necesidad de reforzar la formación, los recursos técnicos y los espacios de intercambio que ayuden a empresas y administraciones a interpretar correctamente la ley y a aplicarla de forma práctica.