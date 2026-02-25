España necesitará 36 años para alcanzar la paridad de género, según el VI Índice ClosinGap

Archivo - Una mujer trabajando en el ordenador - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La paridad de género en España ha mejorado por cuarto año consecutivo, al situarse en el 65,9%, 0,2 puntos por encima del ejercicio anterior. Sin embargo, al ritmo actual de progreso, serán necesarios 36 años para cerrar la brecha entre mujeres y hombres, como se desprende del VI Índice ClosinGap, presentado este miércoles.

Como recuerdan los autores del estudio, elaborado por PwC España, el nivel de paridad de género en España en 2025 fue del 65,9% (0,2 puntos por encima del ejercicio anterior) y refleja una brecha del 34,1% por cerrar.

El Índice ClosinGap analiza el coste de oportunidad que supone para la economía española la falta de igualdad entre géneros, cuantificando el impacto económico de las brechas y su incidencia, directa o indirecta, en el PIB a través del mercado laboral.

De este modo, si se pusiera fin a las brechas de género en el mercado laboral (en términos de participación, jornada y productividad), la economía española podría crecer en 271.159 millones de euros, el equivalente al 17% del PIB de 2024.

El análisis desagregado muestra que la participación de las mujeres en el mercado laboral representa un potencial de crecimiento del 8,6% del PIB, el número de horas trabajadas un 6,5% adicional, y la productividad sectorial un 1,9%.

El Índice ClosinGap es el primer indicador en España que permite cuantificar y seguir anualmente la evolución de la igualdad de género en el país a través de cinco grandes categorías: Empleo, Educación, Conciliación, Digitalización y Salud y Bienestar mediante un análisis pormenorizado en un total de 28 variables clave para medir el desarrollo personal y profesional de una sociedad.

Por sectores, en esta edición hay una evolución positiva significativa en Empleo (+1,8 puntos porcentuales), un ligero avance en Salud y Bienestar (+0,1) y estabilidad en Digitalización, mientras que revela un pequeño retroceso en Conciliación (-0,2) y Educación (-0,3).

"Los datos de este año nos muestran que el cambio es posible cuando hay voluntad real y medidas concretas. El salto en liderazgo público lo demuestra. Pero la brecha de género sigue cerrándose a un ritmo que no podemos aceptar. Actuar con mayor rapidez y ambición no es solo una aspiración ética, es una necesidad estratégica. Un futuro más igualitario es, por definición, un futuro mejor para todos", ha asegurado en la presentación del estudio la presidenta de ClosinGap, Marieta Jiménez.

ANALISIS POR SECTORES

Así, el indicador de Empleo ha sido el principal motor del avance del Índice este año, que mejora 1,8 puntos porcentuales hasta situarse en el 69,9%. Este avance se explica principalmente por el incremento, tanto en términos relativos como absolutos, de la presencia de mujeres en puestos de liderazgo dentro de la Administración General del Estado, como añaden los autores del estudio.

En comparación con 2024, el número de hombres en posiciones directivas en el sector público se ha reducido un 12% (de 204 a 180), mientras que el de mujeres ha crecido un 19% (de 143 a 170). Esta evolución sitúa a las mujeres muy cerca de la paridad: representan el 48,6% frente al 51,4% de los hombres, alcanzando un indicador del 94,5%.

Además, otras variables de empleo también han evolucionado positivamente, como la tasa de actividad, la tasa de empleo, las horas trabajadas, el liderazgo en empresa privada y la brecha salarial. Sin embargo, persisten desafíos en áreas como el empleo precario y la duración de la carrera laboral, donde la brecha se ha ampliado ligeramente.

En Educación, el indicador se sitúa en el 69,6%, lo que significa que aún queda un 30,4% de brecha de género por cerrar. La brecha de género en educación ha empeorado ligeramente respecto al año anterior, al disminuir 0,3 puntos porcentuales.

Este retroceso se atribuye principalmente a la disminución relativa de la presencia de mujeres en carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) en comparación con los hombres. El porcentaje de hombres que cursan carreras STEM se ha incrementado en mayor medida que el de las mujeres, situando el indicador en apenas un 39,1%. Mientras tanto, el resto de las variables --como la tasa de educación terciaria, la tasa de abandono escolar y la formación continua de adultos-- han mantenido la paridad lograda en años anteriores.

Por el contrario, el indicador de Conciliación se sitúa en el 44,2%, lo que significa que aún queda un 55,8% de brecha de género por cerrar, siendo la categoría con mayor desigualdad. El subindicador ha experimentado una reducción de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Este deterioro se debe principalmente a un empeoramiento de la variable tiempo dedicado al ocio, que ha caído del 92,9% al 74,5%, como añaden los autores del estudio que precisan que esta variable refleja que las mujeres siguen teniendo menos tiempo libre que los hombres para actividades de ocio y descanso. No obstante, otras variables de conciliación han evolucionado positivamente, como el trabajo no remunerado y la tasa de parcialidad por razones de conciliación.

En el ámbito de la Salud y Bienestar, existe mayor cercanía a la paridad, con una brecha de género pendiente de cerrar de aproximadamente el 16%. Desde 2021, el indicador había mostrado una tendencia de alejamiento gradual respecto a la paridad. No obstante, este año ha habido un ligero incremento de 0,1 puntos porcentuales hasta el 83,8%.

Este avance se explica por la evolución positiva, en términos relativos, de todas las variables excepto la salud percibida y la calidad de vida, donde se ha registrado una disminución, según detalla el estudio.

Por su parte, el indicador de Digitalización se ha mantenido estable en el 75,1%, compensando el deterioro relativo en las habilidades de información, resolución de problemas y competencias digitales de las mujeres frente a los hombres, gracias al incremento --tanto absoluto como relativo-- del número de mujeres especialistas en TIC.