El festival secreto SON Estrella Galicia Posidonia vuelve a Formentera el primer fin de semana de octubre

El "Festival Secreto" SON Estrella Galicia Posidonia Vuelve A La Isla De Formentera Para Tan Solo 350 Personas Del 3 Al 5 De Octubre.

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival secreto SON Estrella Galicia Posidonia vuelve a la isla de Formentera para tan solo 350 personas, una cita que tendrá lugar del 3 al 5 de octubre que aúna música, naturaleza, gastronomía, cerveza e impacto positivo.

De este modo, el evento volverá a ofrecer un programa de actividades repartidas por distintos puntos de la isla que no se desvelará hasta su inicio. Así, el cartel secreto de Posidonia --seña de identidad del festival-- tiene como objetivo demostrar que "se puede diseñar un 'line up' diferente", combinando artistas consagrados y emergentes.

En cuanto a la propuesta gastronómica, esta edición se reinventa con la colaboración de varios chefs de Formentera que presentarán tapas elaboradas con producto local. Por ello, contará con Martina Cacheiro de Casbah, Vicente Montfort de Fandango, Joan Costa de Sol, Paolo Nebuloni de Juvia, Juan Craywinkel de Gecko Beach Hotel y Clara Campoamor de la pastelería Sol Post.

En línea con este objetivo alrededor del impacto positivo, SON Estrella Galicia Posidonia anunció en mayo que ha alcanzado por segundo año consecutivo la certificación TRUE Platinum como el único festival del mundo Zero Waste o Residuo Cero por el GBCI (Green Business Certification Inc.). De nuevo, será cero emisiones, como ocurre desde el año 2021.

Formentera se convertirá así de nuevo en la gran protagonista del festival, que fomenta el redescubrimiento de sus rincones secretos, su fauna, su flora y su cultura, por lo que los asistentes podrán disfrutar de rutas guiadas para conocer a pie los espacios naturales.