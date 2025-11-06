Fundación Integra celebra el X aniversario de 'Red Compromiso Integra' y premia a 25 empresas socialmente responsables

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Integra ha celebrado una nueva edición de sus Premios al Compromiso, en la jornada 'La huella social que dejamos', que ha reunido a 180 representantes empresariales, institucionales y sociales para reconocer el trabajo de las empresas y profesionales que impulsan la integración laboral de personas en exclusión social y con discapacidad.

En este acto, la Fundación ha conmemorado además los 10 años de la Red Compromiso Integra, una alianza empresarial que promueve el empleo responsable y la sostenibilidad como ejes de la integración laboral y social. Esta red cuenta actualmente con 80 grandes empresas han contribuido a lograr más de 26.000 empleos para personas en exclusión.

Durante la Jornada, se han entregado los 'Premios Compromiso 2025', en tres categorías. Así, los premiados en la categoría 'Distintivos Compromiso Integra' han sido empresas que quieren ampliar su impacto social sumándose a la red de colaboradores de la Fundación: ATA Renewables, BBVA, Cecabank, ELIS, Eroski, Evolution, Fundación AltamarCAM, Fundación Techo, Hill International, Iryo, Paprec y Restaurant Brands Europe.

Mientras, en la categoría 'Menciones Especiales RRHH 2025' han sido galardonados profesionales destacados de Grupo Eulen, Limpiezas y Servicios Salamanca, Logista y Acciona, por su implicación directa en la contratación de personas vulnerables.

En la tercera categoría, 'Premios a la Integración', se ha reconocido a empresas que han ofrecido un número relevante de oportunidades laborales a personas en exclusión social y con discapacidad, y se ha premiado a la directora de administración de Aviaction, Ana María Aguado (50 contrataciones), así como la directora de talento de la Universidad Francisco de Vitoria, Mara Sánchez (50 contrataciones) y a la directora de recursos humanos de PreZero, Begoña Parada (100 contrataciones).

En esta categoría también han sido premiados el CEO de Valoriza Servicios Medioambientales, Javier San Millán (100 contrataciones), así como el presidente de Serveo, Ignacio Mataix (300 contrataciones), el copresidente de Barceló Group, Simón Pedro Barceló (300 contrataciones) y el CEO de Urbaser, Fernando Abril Martorell, con un total de 1.500 contrataciones.

Además, se ha hecho un reconocimiento póstumo al socio fundador de Portobello Capital, Ramón Cerdeiras, en agradecimiento a su compromiso y apoyo constante a la misión de la Fundación.

"ME SIENTO ÚTIL Y ORGULLOSO PORQUE ESTOY INTEGRADO NUEVAMENTE"

Durante la ceremonia, el consejero delegado de Endesa, José D. Bogas, ha señalado que "Fundación Integra trabaja incansablemente para facilitar la integración laboral de personas en exclusión social". "En Endesa compartimos esta vocación y desde hace nueve ediciones, impulsamos conjuntamente el programa 'Cambiando Vidas', que ha permitido que 4.000 personas recuperen su lugar en la sociedad gracias a un empleo digno", ha añadido.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Fundación Integra, Ana Botella, ha asegurado que "para la fundación las empresas son fundamentales, ya que ofrecen oportunidades laborales a personas que solo necesitan un empleo para empezar una nueva vida". "El empleo es la mejor medida social, dignifica a la persona y la hace libre" ha afirmado.

Además, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha destacado que "la vulnerabilidad social solo puede ser un bache en la vida de una persona". "Desde la administración, la sociedad y las empresas debemos impulsar que el paso siguiente sea que la persona salga de ese estado de extrema vulnerabilidad gracias a un empleo y a la autonomía que brinda", ha indicado.

Durante la jornada también se ha celebrado una mesa redonda en la que, con el título 'Pasado, presente y futuro del empleo socialmente responsable', se ha puesto en valor la apuesta del tejido empresarial por la sostenibilidad social y el impacto positivo del empleo social como motor de cambio; y una nueva edición del ciclo 'Conversaciones con Impacto', con Joan Fontrodona, titular de la Cátedra CaixaBank de Sostenibilidad e Impacto Social del IESE, quien ha ofrecido una mirada profunda sobre la integración como ejemplo de filantropía estratégica.

Otro momento de la jornada ha contado con el testimonio de Ariel, una persona que, tras pasar tres años de prisión, ha recuperado su vida gracias al empleo. "Mi trabajo me da paz y estabilidad. Me siento útil y orgulloso porque estoy integrado nuevamente. Puedo estar ahí para mi hijo, ser su soporte económicamente, estar en su vida. Para mí trabajar fue empezar otra vez", ha destacado.