Fundación Montemadrid ayudará a entidades sin ánimo de lucro con la inclusión de jóvenes vulnerables con TRECE 2026

Archivo - Un alumno en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Montemadrid ha abierto la convocatoria TRECE 2026, una iniciativa de ámbito estatal dirigida a entidades sin ánimo de lucro que ha sido diseñada para acompañar y apoyar proyectos de entidades sociales orientados a la inclusión educativa y sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La convocatoria tiene como objetivo contribuir a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social, reforzando programas que trabajen con jóvenes en desventaja social de entre 16 y 29 años con trayectorias educativas interrumpidas, graves dificultades de acceso al empleo o la formación, bajos niveles de ingresos o redes de apoyo familiar y social insuficientes.

Se financiarán proyectos por un máximo de tres años que estén orientados a dos grandes líneas de actuación. Por un lado, los programas de intervención directa, dirigidos por entidades sociales para jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de vulnerabilidad, que promuevan segundas oportunidades educativas, formación laboral, acceso al empleo y acompañamiento psicosocial. En segundo lugar, impulsará iniciativas de fortalecimiento del tejido social, destinadas a apoyar a plataformas y entidades del sector juvenil que trabajan por la coordinación, la sostenibilidad y la innovación en la acción social.

La dotación económica alcanza hasta 150.000 euros por proyecto en el caso de intervención directa, y hasta 75.000 euros para proyectos orientados al fortalecimiento del ecosistema asociativo, con una cofinanciación mínima del 25% por parte de las entidades beneficiarias.

El plazo de presentación de las solicitudes se cerrará el 4 de junio de 2026 y la resolución definitiva de la convocatoria está prevista para el mes de diciembre, como han indicado en un comunicado.