Fundación Mutua Madrileña destinará un millón de euros a nuevos proyectos sociales de ONG dentro y fuera de España. - FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mutua Madrileña ha lanzado este jueves su XV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social a la que destinará un millón de euros que servirán para poner en marcha iniciativas de entidades sin ánimo de lucro dentro y fuera de España, según ha informado hoy la organización.

Para optar a estas ayudas, los proyectos tendrán que estar dedicados a mejorar las habilidades o la calidad de vida de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial; o a apoyar la situación de las mujeres víctimas de malos tratos o trata, así como de sus hijos en cualquier ámbito (prevención, concienciación, asistencia, formación y empleabilidad).

A su vez, también podrán girar en torno a impulsar las condiciones de vida de niños con problemas de salud y/o en riesgo de exclusión social por motivos socioeconómicos; a favorecer el acceso al empleo de jóvenes en situación o riesgo de exclusión social; o a impulsar la calidad de vida de los mayores en riesgo de exclusión y personas sin hogar, así como a favorecer su integración social.

Asimismo, también podrán optar a estas ayudas iniciativas que cubran necesidades básicas de la población infantil en países en vías de desarrollo o en situación de conflicto y contribuyan a reducir los índices de mortalidad en niños. Las entidades que quieran participar tienen la posibilidad de presentar sus proyectos a través de la web de la Fundación Mutua Madrileña www.fundacionmutua.es hasta el próximo martes 22 de septiembre a las 15:00. En esa web también pueden consultar las bases.

A través de estas ayudas, Fundación Mutua Madrileña ya ha apoyado 415 proyectos de diferentes ONG, que han impactado directamente en la vida de alrededor de 437.000 personas en situación de vulnerabilidad. "Mediante esta convocatoria, la Fundación Mutua Madrileña, que preside Ignacio Garralda, pretende reconocer y ayudar a impulsar iniciativas de entidades no lucrativas que contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida de diversos colectivos vulnerables tanto en España como fuera de nuestras fronteras", ha destacado la organización.