Fundación Novaterra gana el premio a 'Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético' de Fundación Naturgy

Premios Fundación Naturgy - JONATHAN BARBOSA

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la Fundación Novaterra, ubicada en València, ha otenido el premio a 'Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético' de la Fundación Naturgy, que ha dotado al galardón con 100.000 euros por su propuesta que contribute a la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad en sectores vinvulados a la transición energética.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el jurado ha destacado la capacidad de esta iniciativa para generar oportunidades reales de empleo verde a través de itinerarios personalizados que combinan formación técnica, intermediación laboral y sensibilización.

El proyecto ha beneficiado directamente a más de 300 personas en su último año de actividad y ha alcanzado indirectamente a más de 11.000 personas a través de talleres y acciones de divulgación, contribuyendo a "mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de colectivos especialmente vulnerables".

Además, el Premio ha otorgado el accésit, que tiene asociado un premio de 50.000 euros, a Asociación Socaire por su proyecto 'Hogares que merecen ser habitados', centrado en la mejora de las condiciones de vida de hogares en situación de pobreza energética.

Esta iniciativa combina auditorías energéticas, intervenciones técnicas en viviendas y formación en hábitos de consumo responsable, con ahorros medios del 22 por ciento en las facturas energéticas, de manera que mejora "de forma notable" el confort térmico y la salud de las familias participantes.

INNOVACIÓN SOCIAL EN ENERGÍA

El Premio de Fundación Naturgy se consolida como un "referente en el reconocimiento de proyectos que conectan energía y acción social, poniendo el foco en la transición energética justa". "Las iniciativas presentadas reflejan el papel de la energía como motor de transformación social en ámbitos clave como la empleabilidad, la inclusión social, la rehabilitación de viviendas o el acceso a suministros básicos", ha detallado la fundación.

En esta edición, el jurado ha valorado especialmente el impacto "tangible" de los proyectos, su capacidad de generar cambios sostenidos en el tiempo y su potencial de replicabilidad en distintos territorios. También se ha tenido en cuenta su contribución a la reducción de la pobreza energética, la mejora de la eficiencia energética y el impulso de modelos sostenibles.

ENTREGA DE PREMIOS

El acto, celebrado en CaixaForum València, ha contado con la presencia de el presidente y la directora general de Fundación Naturgy, Rafael Villaseca y Mª Eugenia Coronado, respectivamente; y de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

Durante su intervención, Camarero ha resaltado el valor de la energía "cuando se pone al servicio de quienes más la necesitan, reduciendo desigualdades, mejorando la calidad de vida de las familias y contribuyendo a una sociedad más justa".

Asimismo, ha destacado el apoyo de la Fundación Naturgy a la recuperación de los municipios afectados por la dana con su programa 'Sumando Energías por Valencia'. "Cuando nos coordinamos y sumamos esfuerzos, multiplicamos resultados", ha aseverado la vicepresidenta.

Camarero ha agradecido a la Fundación la puesta en marcha de esta iniciativa que ha beneficiado a más de 40.000 personas mediante actuaciones de carácter social, educativo, ambiental y de empleabilidad, y ha resaltado que reconstruir "no es solo reparar infraestructuras, es también rehabilitar hogares, apoyar a entidades sociales, acompañar a las familias y generar nuevas oportunidades".

Durante su intervención, la vicepresidenta primera ha incidido en que la rehabilitación energética de viviendas, las instalaciones solares en colegios y centros sociales, la formación para nuevos empleos o las actuaciones de recuperación medioambiental, implementadas a través de este programa, son ejemplos "de cómo la energía puede convertirse en una herramienta de impulso social cuando se pone al servicio de quienes más la necesitan, reduciendo desigualdades, mejorando la calidad de vida de las familias y contribuyendo a una sociedad más justa".

Por último, ha agradecido la "solidaridad" y "generosidad" que la Comunitat Valenciana recibió por parte de la Fundación Naturgy y "de toda España, tras sufrir la tragedia más dura de nuestra historia reciente" y ha reconocido la capacidad de la sociedad valenciana "de alzarnos y dar una respuesta colectiva cuando más se necesita".