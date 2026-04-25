Fundación ONCE apoyó a casi un millar de entidades sociales en 2025, que desarrollaron más de 1.000 proyectos

Fundación ONCE apoyó la labor de un total de 984 asociaciones de personas con discapacidad en 2025 - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE apoyó la labor de un total de 984 asociaciones de personas con discapacidad en 2025, cuando lanzó distintas convocatorias para fortalecer el tejido de entidades sociales que trabajan por la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía con discapacidad.

De esta forma, las casi mil organizaciones de personas con discapacidad que contaron con el apoyo de Fundación ONCE el año pasado pudieron poner en marcha 1.351 proyectos vinculados al empleo, la formación y la eliminación de barreras arquitectónicas y sociales. En total, se presentaron 1.823 proyectos.

A este respecto, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha destacado la valía de las entidades del tercer sector al asegurar que "para construir una sociedad más justa y solidaria es necesario tener un tejido social fuerte en el que las propias personas con discapacidad sean protagonistas y partícipes de sus proyectos de vida a través del movimiento asociativo organizado".

Por este motivo, añade, "desde el nacimiento de Fundación ONCE, y por lo tanto del propio Grupo Social ONCE, trabajamos por el fortalecimiento de dichas organizaciones y desarrollamos programas e iniciativas que tratan de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad".

Desde el punto de vista territorial, Andalucía fue la comunidad autónoma con un mayor número de entidades beneficiadas, con 144 organizaciones que desarrollaron 205 proyectos, seguida por Cataluña (105 entidades y 126 proyectos) y por la Comunidad de Madrid (99 asociaciones y 140 iniciativas implementadas).

Durante el ejercicio actual, las organizaciones que lo deseen podrán presentar sus iniciativas a la convocatoria general de ayudas de Fundación ONCE hasta el próximo mes de junio. Posteriormente, en la segunda mitad del año, se abrirán las de 'Uno a Uno' y 'Psicosocial' en el marco de los Programas Estatales FSE+ de Empleo Juvenil 2021-2027 y de Inclusión Social 2021-2027, cofinanciados por el Fondo Social Europeo.