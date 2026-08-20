Fundación ONCE concede 541 becas a personas con discapacidad dentro de la convocatoria 'Por Talento Digital'

Curso Por Talento Digital - FUNDACION ONCE

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha concedido 541 becas tecnológicas a personas con discapacidad dentro de su programa 'Por Talento Digital', puesto en marcha en 2020 con el propósito de ayudar al colectivo a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar en los perfiles profesionales que tienen una mayor demanda en el mercado laboral y a reducir la brecha digital de género.

Para lograr estos objetivos, 'Por Talento Digital' oferta títulos propios y una convocatoria de ayudas para participantes de acciones formativas de índole digital y tecnológico impartidas por centros educativos de toda España que en lo que va de 2026 ha beneficiado a 72 personas y desde su creación en 2020 a 541, como detallan sus impulsores.

De las 72 becas concedidas dentro de esta iniciativa en el primer semestre de 2026, 17 han sido para Cataluña, 15 para la Comunidad de Madrid, 9 para Andalucía, siete para la Comunidad Valenciana y seis para la de Galicia.

Además, han obtenido ayudas personas de Aragón (3), Canarias, Extremadura, Islas Baleares, País Vasco y Principado de Asturias (2 cada una) y las dos Castillas, Navarra, La Rioja y Ceuta (una beca cada comunidad). En cuanto al total de 541 desde 2020, el reparto ha sido el siguiente: Comunidad de Madrid (128 becas), Cataluña (100), Andalucía (89), Comunidad Valenciana (41), Galicia (30), Castilla y León (22), Castilla-La Mancha (19), Aragón (17), Islas Baleares (16), Canarias, Extremadura y País Vasco (14 cada una), Asturias (11), Cantabria, Navarra y Murcia (8 cada comunidad), y La Rioja y Ceuta (con una beca cada autonomía).

Las personas que han logrado alguna de estas becas lo han hecho para poder llevar a cabo una formación especializada vinculada a las profesiones digitales y tecnológicas, en las áreas del conocimiento como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, el análisis y tratamiento de datos (Big Data, Data Science y Data Analytics), la computación en la nube, la robótica, el Internet de las Cosas (IoT), el desarrollo de aplicaciones y páginas web, así como los másteres y posgrados en Ingeniería Informática, Electrónica y Telecomunicaciones.

Las becas también abarcan otros ámbitos emergentes e innovadores relacionados con la transformación digital, como blockchain, realidad virtual y aumentada, diseño y creación de videojuegos, experiencia de usuario (UX/UI), marketing digital, SEO/SEM, diseño gráfico multimedia, animación digital, drones, biotecnología médica o moda digital y patronaje 3D.

Fundación ONCE busca así facilitar el acceso a programas formativos de excelencia que permitan a las personas con discapacidad adquirir competencias tecnológicas avanzadas, mejorar su empleabilidad y acceder a puestos cualificados en un mercado laboral cada vez más digitalizado.

Para garantizar esta orientación profesional, las acciones formativas financiadas deben contar con al menos un 70 % de contenidos tecnológicos o digitales El programa también respalda la obtención de certificaciones tecnológicas oficiales y la preparación de oposiciones orientadas a perfiles digitales, reforzando así la capacitación de las personas con discapacidad en sectores estratégicos para la economía actual.