Fundación ONCE inaugura el martes una exposición sobre violencia de género para "transformar la vergüenza en conciencia"

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE inaugurará este este martes, 16 de septiembre 'Airea los trapos sucios de la violencia de género', una exposición impulsada por la mesa colectiva 'Enredarse' del Distrito Centro de Madrid para "transformar la vergüenza en conciencia, el miedo en palabra y el dolor en arte".

La muestra, que sus impulsores conciben como un "mural de resistencia", se inaugurará a las 10:30 horas en un acto que tiene previsto contar con la presencia del director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y la trabajadora social comunitaria del Ayuntamiento de Madrid, Nuria del Rey Sánchez. La sala Cambio de Sentido de Fundación ONCE acogerá la exposición hasta el próximo 3 de octubre.

Tal y como explican desde 'Enredarse', la exposición pretende "romper el silencio" en torno a la violencia de género y utiliza para ello un tendedero simbólico con telas pintadas por mujeres donde "cada trapo representa una historia, una emoción o una denuncia".

Igualmente, han señalado que pretende desafiar la "idea tradicional" de que los problemas del hogar deben mantenerse en privado y propone visibilizarlos, "como acto de sanación y transformación".

'Enredarse' es una mesa comunitaria del distrito Centro de Madrid concebida como espacio de referencia para la coordinación, colaboración, autoformación e intercambio de saberes relacionados con la igualdad de género entre profesionales, entidades y ciudadanía del citado distrito. Reúne a agentes del barrio, asociaciones y recursos municipales para impulsar iniciativas que promuevan el cuidado mutuo, la inclusión y el bienestar.