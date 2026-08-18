Fundación ONCE incorpora cuatro nuevos emprendimientos sociales a su ecosistema social

Programa de Crecimiento para startups de Fundación ONCE. - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha incorporado cuatro nuevos emprendimientos sociales a su ecosistema social dentro de la séptima edición de su Programa de Crecimiento para startups que operan en los ámbitos de la discapacidad y las personas mayores.

Se tratan de Coby, Háblalo, Aurax y Eonesia, que ya estuvieron presentes en el stand del Grupo Social ONCE durante la última edición del South Summit, celebrada la pasada primavera. Con su incorporación, son 26 los proyectos innovadores con impacto en la calidad de vida de estos colectivos a los que Fundación ONCE ha apoyado a través de esta iniciativa, según ha informado la Fundación este martes.

Para Fundación ONCE, la principal novedad de esta edición ha sido la "internacionalización" del proyecto. En este marco se ha incorporado Coby (Alemania), un peluche con inteligencia artificial que ayuda a los niños con sus rutinas y emociones mediante la voz, con control parental, y Háblalo (Argentina), una aplicación desarrollada por Astech que facilita la comunicación a personas con discapacidad y que Iberia ha incorporado para hacer más accesible la experiencia de vuelo.

Junto a estos dos proyectos, también ha sido seleccionada Eonesia, una plataforma española que crea contenidos de aprendizaje inmersivo e interactivo, especialmente mediante realidad virtual, pensados también para personas con discapacidad, así como Aurax, que desarrolla MouthX, una férula bucal que permite manejar ordenadores, móviles y otros dispositivos sin usar las manos.

El Programa de Crecimiento cuenta con la colaboración de PwC, que pone a disposición de las empresas participantes un equipo de expertos en crecimiento para el desarrollo de proyectos específicos ajustados a sus necesidades, con el objetivo de "eliminar las barreras que limitan su crecimiento", ha recordado la Fundación.

Fundación ONCE detalla que la iniciativa "ha ido evolucionado desde la aceleración de startups a poder resolver, de manera personalizada, los principales retos de crecimiento que afrontan estas compañías". El servicio cubre necesidades vinculadas a palancas clave como el negocio, con la proyección y el rediseño del modelo, la definición del tamaño del mercado o la estrategia de precios; la estructura de la empresa, en sus aspectos financieros, legales, fiscales o de personal; y el capital, incluida la preparación de rondas de inversión.

El acompañamiento, que dura entre ocho y doce semanas, prioriza "acciones con impacto inmediato" a través de entregables claros y un plan de implantación para su ejecución posterior.

A lo largo de las siete ediciones del programa, se ha logrado una "financiación pública de 7 millones de euros para los distintos proyectos y se han captado 21 millones de euros de inversión privada", lo que suma casi 30 millones de euros en financiación pública y privada. Según Fundación ONCE, esta iniciativa ha permitido además la creación de más de 220 empleos.