Fundación ONCE lanza una campaña para promover el proyecto 'Ga11y' sobre medidas de accesibilidad en videojuegos

Fundación ONCE lanza 'Ga11y: videojuegos accesibles' que pide a los creadores diseñar "videojuegos para todos" - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha lanzado una campaña para difundir el proyecto 'Ga11y: videojuegos accesibles', que busca promover las medidas de accesibilidad en los videojuegos para que todas las personas puedan disfrutar de esta actividad de ocio.

El proyecto dispone de una página web, 'ga11y.fundaciononce.es', en la que cualquier usuario puede consultar las medidas de accesibilidad implementadas de los videojuegos más novedosos, así como del hardware que sale al mercado, como detallan en un comunicado.

Actualmente, el catálogo incluye un total de 89 videojuegos accesibles con filtros por tipo de discapacidad y plataforma (Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC y móvil). Entre los títulos incorporados más recientemente figuran 'Ghost of Yotei', juego de acción ambientado en el norte de Japón; 'Astrobot', una aventura espacial por los planetas, y 'EA FC 26', la nueva entrega anual de fútbol.

Con esta iniciativa, Fundación ONCE pide a los creadores que diseñen videojuegos accesibles, de forma que los 'gamers' con discapacidad no tengan que preocuparse de buscar alternativas aptas para ellos cada vez que quieran pasar un buen rato con este tipo de ocio.

La campaña, que podrá verse en redes sociales y en el canal de YouTube de Fundación ONCE, consta de dos vídeos: uno que promociona 'Ga11y, videojuegos accesibles', y otro que también lo hace, pero que pide directamente a los desarrolladores que "tomen el mando" y creen videojuegos usables para todas las personas. Les recuerda además que existe un Libro Blanco de Accesibilidad que puede ayudarles en esta tarea.

El mensaje señala que para que algunos no se pasen la vida "en modo experto", tratando de salvar barreras para poder jugar, es necesario que haya "videojuegos accesibles para todas las personas" y concluye que "la accesibilidad no es un juego".

'Ga11y' nació en 2022 para garantizar la accesibilidad en los videojuegos y para contribuir a que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar con ellos.