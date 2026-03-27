Fundación ONCE lanza un curso online sobre atención a personas con discapacidad en emergencias - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Accessibilitas' de Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapacidad ha puesto en marcha el curso online 'Atención a la diversidad en emergencias', una formación introductoria sobre cómo ofrecer asistencia accesible a personas con discapacidad en este tipo de situaciones que estará abierta hasta el próximo 30 de junio.

Organizada en seis módulos y pensada para que el alumnado dedique como máximo 15 horas a su realización, la formación se propone que los estudiantes obtengan una visión general de la discapacidad en España, Europa y el mundo, que conozcan los términos relacionados con la discapacidad cuyo uso no se recomienda y que entiendan qué es la accesibilidad universal y su importancia en las emergencias.

Igualmente, el curso quiere ayudar a sus destinatarios a comprender las limitaciones generales y los miedos que pueden sentir las personas en una emergencia, las barreras que afectan a quienes tienen discapacidad y se encuentran en este tipo de situaciones y la importancia de la comunicación accesible para garantizarles una buena atención.

Con esta base, el curso pretende proporcionar a los alumnos pautas para el guiado de personas ciegas y la evacuación accesible de personas con movilidad reducida, entre otros objetivos.

Puesto que las emergencias suelen afectar de forma desproporcionada a las personas con discapacidad, tanto por el desconocimiento sobre sus necesidades como por la falta de accesibilidad en entornos físicos y digitales, Fundación ONCE detalla que ha diseñado el mencionado curso con el fin de mejorar la calidad de la atención proporcionada a este colectivo en contextos de riesgo.

La inscripción a la formación es gratuita y está abierta a los usuarios del área Premium del portal 'Accessibilitas,' dirigido a administraciones públicas, instituciones educativas, organizaciones sin ánimo de lucro y estudiantes. El área Premium, además de proporcionar acceso a un aula virtual, permite consultar estándares sobre accesibilidad que generalmente son de pago y acceder a foros temáticos atendidos por profesionales expertos en accesibilidad.

'ACCESSIBILITAS'

'Accessibilitas' es el portal de accesibilidad impulsado por Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapacidad que ofrece información especializada, recursos formativos y acceso a normas y estándares en materia de accesibilidad universal.

A través de esta plataforma se difunden cursos, guías, artículos y herramientas dirigidas a administraciones públicas, entidades educativas, organizaciones sociales y profesionales interesados en mejorar la inclusión y la accesibilidad en entornos físicos, digitales y de comunicación.

El portal también incorpora contenidos especializados como productos 3D, documentación técnica y noticias actualizadas sobre iniciativas, investigaciones y actividades relacionadas con la accesibilidad.