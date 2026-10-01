Fundación ONCE renueva 'Finanzas Inclusivas' para ayudar a personas con discapacidad intelectual a manejarse con dinero

Presentación de programa 'Finanzas exclusivas'. - FUNDACION ONCE

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha presentado en Madrid la renovación de 'Finanzas inclusivas', un recurso formativo en línea gratuito diseñado para ayudar a personas con discapacidad intelectual y dificultades de aprendizaje a manejarse mejor con el dinero. El programa comenzó a gestarse en 2014 y que ahora incorpora nuevas prestaciones con el apoyo de la Asociación Española de Banca (AEB).

La presentación de la web tuvo lugar en la sede de 'Por Talento Digital' en Madrid, el centro formativo tecnológico de Fundación ONCE, en el marco de las actividades del Día de la Educación Financiera, que se conmemora el 5 de octubre. En su apertura, el acto contó con la participación de José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, mientras que los encargados de clausurarlo fueron Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación ONCE, y Enrique Galván, director de Plena inclusión España.

En su intervención, Martínez Donoso ha explicado que pensar en inclusión es "ir más allá de la formación y el empleo y detenerse también en el día a día de colectivos como el de personas con discapacidad intelectual", que encuentran barreras para llevar a cabo tareas cotidianas como hacer la compra o sacar un billete de tren y que 'Finanzas inclusivas' trata de solventar.

El encargado de dar a conocer las novedades de la web fue Iván Carmona, técnico de la Dirección de Formación y Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación ONCE, quien afirmó que la plataforma incluye "una actualización completa de los contenidos", un sistema renovado de registro, gestión de usuarios y seguimiento de la formación, además de un módulo más sobre prevención del fraude y ciberseguridad.

Diseñada para fomentar la autonomía personal de los ciudadanos con discapacidad intelectual o dificultades de aprendizaje, la web dispone de recursos que pueden ser locutados o también en Lectura Fácil, encaminados a ayudar a sus destinatarios a comprender, practicar y decidir por sí mismos.

Además, cuenta con ejemplos prácticos y material audiovisual que la hacen más atractiva. En su renovación, la plataforma ha contado con la colaboración de la Asociación Española de Banca, que ha revisado todos los módulos para actualizarlos al contexto financiero-bancario actual, y de la Fundación Aprocor, encargada de evaluar y adaptar a Lectura Fácil todos los contenidos para asegurar la correcta comprensión de los usuarios.

En cuanto a la parte de los tutores y formadores de las entidades, el sitio web ha incorporado nuevas funcionalidades como la posibilidad de crear grupos de alumnos, asignar los módulos de manera personalizada a cada usuario en función de los contenidos que quieran trabajar y hacer seguimiento del avance de cada destinatario en el curso.

Tras la presentación de la renovación de 'Finanzas inclusivas', la jornada acogió una mesa de experiencias y un conversatorio sobre los retos y oportunidades para avanzar hacia una mayor inclusión y autonomía de las personas con discapacidad intelectual en el sistema financiero, con usuarios con discapacidad, entidades, bancos y universidades.

'Finanzas inclusivas' es un recurso formativo de Fundación ONCE dirigido a profesionales que trabajan con personas con discapacidad intelectual y dificultades de aprendizaje, que promueve la autonomía personal, la autodeterminación y la toma de decisiones de este colectivo a través de la adquisición de conocimientos y conceptos financieros.

Se puso en marcha en 2014 de la mano de Fundación ONCE, CITI y Fundación Aprocor, y con la colaboración de la CNMV y Banco de España, que aportaron materiales. En 2016, la iniciativa fue distinguida en la Conferencia Internacional Zero Project como una de las prácticas más innovadoras en materia de discapacidad y tecnología.