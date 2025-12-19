Fundación A La Par, única entidad española seleccionada en el Global Innovation Challenge 2025

Fundación A La Par es la beneficiaria de Citi Foundation para impulsar la empleabilidad de 600 jóvenes con discapacidad - CITI FOUNDATION / FUNDACIÓN A LA PAR

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación A La Par ha sido la única entidad española seleccionada como beneficiaria del programa 'Global Innovation Challenge 2025' de Citi Foundation, para impulsar la empleabilidad de 600 jóvenes con discapacidad intelectual en España a través del proyecto 'FundAcademy', según han dado a conocer ambas organizaciones.

De este modo, la fundación se une a un grupo global de 50 organizaciones comunitarias que recibirán 500.000 dólares --más de 400.000 euros-- de la Citi Foundation para acelerar la empleabilidad juvenil.

En concreto, la entidad ha sido seleccionada por la iniciativa 'FundAcademy' que combina formación adaptada, tecnología accesible y acompañamiento al empleo, y comenzará con una valoración personalizada de cada participante. De este modo, esta plataforma digital y los recursos formativos disponibles permitirán a los jóvenes desarrollar competencias profesionales para fomentar oportunidades de desarrollo personal, empleo y vinculación con empresas locales.

El proyecto tendrá una duración de dos años y beneficiará a 600 jóvenes con discapacidad intelectual, ofreciendo itinerarios formativos que incluyen orientación personalizada, desarrollo de 'soft skills', formación profesional en diferentes áreas, preparación para empleo público y carnet de conducir. Además, se promoverá la igualdad de género, reservando el 50% de las plazas para mujeres y garantizando el acceso a material tecnológico mediante becas y préstamos.

Con esta selección, la iniciativa ampliará su alcance territorial más allá de la Comunidad de Madrid, brindando la posibilidad a personas con discapacidad intelectual de otras regiones del país, como jóvenes en entornos rurales y con menor acceso a formación.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de actividad de personas con discapacidad intelectual en España es del 36,4%, frente al 78% de la población sin discapacidad, mientras que la tasa de empleo se sitúa en un 23,8%, más de 40 puntos por debajo de la media general. Además, han indicado que el 31,5% de este colectivo se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

La Citi Foundation destina 25 millones de dólares (cerca de 21,2 millones de euros) cada año a 50 organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo.

Tras esta elección, la presidenta de la Fundación A La Par, Almudena Martorell, ha señalado que "no se trata solo de formar a jóvenes con discapacidad intelectual, sino de acompañarlos para que encuentren su lugar en el mundo laboral y se conviertan en profesionales valiosos y reconocidos".

"En Citi y la Fundación Citi creemos firmemente en el poder de las organizaciones locales para transformar comunidades y la labor de Fundación A La Par refleja a la perfección esa visión de progreso inclusivo que queremos apoyar", ha afirmado por su parte el Citi Country Head for Spain, Pedro López Quesada.