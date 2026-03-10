Fundación SERES lanza el Hub de Huella Social: ¿Cómo medir el impacto social de las empresas?

Logo del Hub SERES de Huella Social de Fundación SERES - FUNDACIÓN SERES

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación SERES ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados el Hub SERES de Huella Social, la versión 100% digital y de acceso abierto de su Mapa SERES de Huella Social. Con esta plataforma, se busca impulsar un estándar común de indicadores sociales comparables y adaptados por sector, con el fin de ayudar a medir, gestionar y comunicar el impacto social de las empresas en España.

La plataforma facilitará de este modo a compañías de cualquier tamaño la medición de su huella social para mejorar la toma de decisiones y reforzar su transparencia con sus grupos de interés, una herramienta que aspira a marcar un punto de inflexión en la manera en que las empresas españolas entienden, gestionan y comunican su impacto en la sociedad, como han destacado desde Fundación SERES.

Así, el Hub persigue homogeneizar la medición del impacto social en España mediante un lenguaje común basado en "los pocos indicadores sociales comparables y adaptados a cada sector". En la presentación, la directora de Desarrollo de Fundación SERES, Alicia Feliciano, ha detallado que el Hub utilizará al menos de 40 indicadores, organizados por grupos de interés (empleados, proveedores, comunidades y clientes) y facilitará la exploración de métricas de forma visual e intuitiva.

"Ponemos a disposición del tejido empresarial español una herramienta útil, práctica y gráfica para gestionar la huella social, un proyecto subvencionado por el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030", ha precisado, destacando la importancia de poder medir "un intangible como es el impacto social".

Antes de la presentación, se ha celebrado una mesa redonda que ha contado con la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán; la presidenta de UNESPA, Mirenchu del Valle; y el presidente y consejero delegado de Tendam, Jaume Miquel, moderada por el presidente de Fundación SERES, Fernando Ruiz, en la que se ha reflexionado sobre cómo el liderazgo empresarial está evolucionando en un contexto de transformación económica y social.

"Si queremos empresas más competitivas y sociedades más cohesionadas, necesitamos avanzar hacia una medición social rigurosa, comprensible y comparable. El Hub SERES de Huella Social es un paso decisivo para ayudar a las compañías a gestionar mejor, comunicar con más claridad y generar confianza desde los datos", ha asegurado Ruiz.

Por su parte, los ponentes han puesto de relieve la necesidad de contar con marcos y métricas que permitan a los sectores ser "más transparentes", reforzar la confianza y explicar con "mayor claridad" el valor que generan para las personas en un entorno de "cambios económicos, sociales y tecnológicos".

En su intervención, Kindelán ha destacado que "el sector tiene un gran papel social por su financiación", sin olvidar el ámbito de la inclusión a través de la digitalización y su apoyo a la educación financiera, entre otros aspectos.

Mientrasm Del Valle ha destacado que "tan importante es impulsar proyectos como mantenerlos". "Y uno se acuerda del seguro cuando estamos en momentos inciertos", en alusión a conflictos internacionales o a fenómenos climáticos. "El seguro no es un gasto, es una inversión", ha añadido para apostillar que el Hub Seres les ayudará a medir su impacto social: "Todos tenemos un importante impacto social, más relevante que económico".

En el caso de Miquel, ha detallado que las compañías tienen "que dar un paso adelante y demostrar que no todo es la cuenta de resultados, que también es importante pero no es lo único". Además, ha hecho un llamamiento a "no mentir al cliente y ser honestos con los empleados". "Hacer las cosas bien, tiene un impacto positivo. El objetivo no es vender más sino vender mejor", ha insistido.

MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL COMO PALANCA DE COMPETITIVIDAD

A continuación, se ha celebrado la mesa redonda 'Mapa SERES de Huella Social: hacia una empresa más competitiva y comprometida', con la directora de Negocio Responsable de Accenture Iberia y directora general de la Fundación Accenture España, Ana Millán; el director de Comunicación de Farmaindustria, Miguel González; la directora de Sostenibilidad de Santander España, Marta Aisa, y el gerente de Gestión de Información de Calidad y Sostenibilidad de Telefónica, José María Bolufer, moderado por la directora general de Fundación SERES, Ana Sainz.

"Lo social se ha convertido en una dimensión estratégica, pero también en una de las más complejas de aterrizar en la gestión. Con este Hub, damos un salto en la digitalización, que acerca la medición de la huella social al día a día de cualquier empresa, y la convierte en una palanca real para tomar mejores decisiones y reforzar la relación con sus empleados, clientes, proveedores y comunidades", ha enfatizado Sainz.

Los ponentes han analizado cómo la medición del impacto social puede convertirse en una palanca de competitividad y compromiso en las organizaciones y han coincidido en que una herramienta "digital y accesible" como el Hub puede acelerar la integración de lo social en la gestión, facilitar la alineación interna entre áreas y fortalecer la capacidad de las compañías para comunicar de manera más estratégica su impacto, conectándolo con la competitividad y la creación de valor a largo plazo.

La jornada ha concluido con un diálogo entre el presidente del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), Santiago Durán, y el socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático en PwC España, Pablo Bascones, quienes han debatido sobre el papel de la medición y la comparabilidad para responder a "un entorno de creciente exigencia en materia de transparencia".

Por ello, ambos han coincidido en la importancia de reforzar capacidades para que la dimensión social sea "trazable, verificable y útil" tanto para la gestión como para el diálogo con inversores y otros grupos de interés.