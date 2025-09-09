'Un Juguete, Una Ilusión' Pone En Marcha La XXII Edición Del Concurso De Cuentos Solidarios Hasta El 14 De Noviembre - RTVE Y LA FUNDACIÓN CRECER JUGANDO

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Un Juguete, Una Ilusión', la campaña solidaria impulsada por RTVE y la Fundación Crecer Jugando, ha puesto en marcha la XXII edición del Concurso de Cuentos Solidarios, inspirados en las aventuras del superhéroe SuperUjui y que busca poner en valor la importancia del juego como herramienta fundamental para el aprendizaje infantil y fomentar la amistad, la solidaridad, el entorno familiar, la cooperación y el trabajo en equipo.

Según las promotoras de esta iniciativa, en esta edición SuperUjui vuelve con nuevas aventuras inspiradas en la Navidad. Así, los participantes deberán escribir su carta navideña al superhéroe, en la que cuenten qué les gustaría hacer si pudieran recibir un regalo único: Tiempo.

"El reto consiste en imaginar cómo aprovecharían ese tiempo que les regala SuperUjui: podrían jugar, bailar, estar en familia, con sus amigos y amigas o incluso inventar nuevos juegos y juguetes", han explicado, para después señalar que la temática que es "una oportunidad para que los niños y niñas den rienda suelta a su imaginación, reflexionen sobre sus verdaderos deseos y descubran que hay muchas formas de disfrutar, más allá de lo material".

El alumnado de Centros Escolares de Educación Infantil, Primaria (primer, segundo y tercer ciclo) y Educación Especial podrán presentar su relato en diferentes formatos (audio cuento, video relato o video microteatro) hasta el 14 de noviembre.

Además, todos los cuentos representarán al aula y deberán ser redactados por la clase bajo la supervisión del tutor, presentando así un cuento por clase.

El jurado compuesto por representantes de RTVE, la Fundación Crecer Jugando y 'Un Juguete una Ilusión' seleccionará cinco cuentos finalistas por categoría, valorando especialmente la creatividad y originalidad de sus propuestas.

Los finalistas se anunciarán a través de la web de RTVE, donde se podrá votar por el cuento preferido. Las aulas ganadoras de la XXII edición recibirán un lote de juguetes para cada alumno del aula, un ordenador portátil para el docente y una visita al centro escolar de representantes del Centro Territorial de RTVE y la Fundación Crecer Jugando.